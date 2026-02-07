Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них

Американский журнал Time выпустил подборку из 50 самых недооценённых фильмов XXI века. Список составила кинокритик Стефани Захарек. Она объясняет выбор просто: в памяти зрителя часто остаются не рекордсмены проката, а тихие, неровные, иногда спорные работы, которые цепляют темой или интонацией.
Это не рейтинг «лучших», а попытка вспомнить кино, о котором редко говорят, но которое не исчезает из головы спустя годы. В подборке действительно заявлены 50 лент, хотя широкая публика обсуждает лишь часть из них.
В фокусе в основном англоязычное кино, но встречаются и европейские проекты, и анимация. Фильмы распределены по темам: биографии, комедии, романтика, музыка, литературные экранизации, режиссёрские дебюты, даже отдельные категории «с кошками» и «с собаками».
Все работы вышли после 2000 года. Вот часть картин, на которые обратила внимание Захарек:
- «Женщины XX века»
- «25-й час»
- «Долгая помолвка»
- «За кулисами»
- «Завтрак на Плутоне»
- «Яркая звезда»
- «Кошачья жизнь»
- «Бесподобный мистер Фокс»
- «Легенда о волках»
- «Контроль»
- «Американское великолепие»
- «Меня зовут Долемайт»
- «Петерлоо»
- «Скафандр и бабочка»
- «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
- «Дикие сны»
- «Город призраков»
- «Пятёрка лидеров»
- «Клуб „Shortbus“»
- «Обезьянья кость»
- «Ферма „Мадбаунд“»
- «Моя жизнь в Айдлвайлде»
- «Шоу века»
- «Мисс Свобода»
- «Мрачные небеса»
- «Разрисованная вуаль»
Логика списка не в громких титулах, а в послевкусии. Эти фильмы могли пройти тихо в прокате, но для кого-то стали личными открытиями. Именно такое кино Time предлагает пересмотреть — без шума, но с вниманием.
Так что если не знаете что включить, то смело открывайте полный список и наслаждайтесь шедеврами.