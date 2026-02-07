Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них

В списке в основном англоязычное кино, но встречаются и европейские проекты, и анимация.

Американский журнал Time выпустил подборку из 50 самых недооценённых фильмов XXI века. Список составила кинокритик Стефани Захарек. Она объясняет выбор просто: в памяти зрителя часто остаются не рекордсмены проката, а тихие, неровные, иногда спорные работы, которые цепляют темой или интонацией.

Это не рейтинг «лучших», а попытка вспомнить кино, о котором редко говорят, но которое не исчезает из головы спустя годы. В подборке действительно заявлены 50 лент, хотя широкая публика обсуждает лишь часть из них.

В фокусе в основном англоязычное кино, но встречаются и европейские проекты, и анимация. Фильмы распределены по темам: биографии, комедии, романтика, музыка, литературные экранизации, режиссёрские дебюты, даже отдельные категории «с кошками» и «с собаками».

Все работы вышли после 2000 года. Вот часть картин, на которые обратила внимание Захарек:

«Женщины XX века»

«25-й час»

«Долгая помолвка»

«За кулисами»

«Завтрак на Плутоне»

«Яркая звезда»

«Кошачья жизнь»

«Бесподобный мистер Фокс»

«Легенда о волках»

«Контроль»

«Американское великолепие»

«Меня зовут Долемайт»

«Петерлоо»

«Скафандр и бабочка»

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»

«Дикие сны»

«Город призраков»

«Пятёрка лидеров»

«Клуб „Shortbus“»

«Обезьянья кость»

«Ферма „Мадбаунд“»

«Моя жизнь в Айдлвайлде»

«Шоу века»

«Мисс Свобода»

«Мрачные небеса»

«Разрисованная вуаль»

Логика списка не в громких титулах, а в послевкусии. Эти фильмы могли пройти тихо в прокате, но для кого-то стали личными открытиями. Именно такое кино Time предлагает пересмотреть — без шума, но с вниманием.

Так что если не знаете что включить, то смело открывайте полный список и наслаждайтесь шедеврами.