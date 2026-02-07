Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них

Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них

7 февраля 2026 20:04
Кадр из фильма «Бесподобный мистер Фокс», «Разрисованная вуаль», «Кошачьи миры Луиса Уэйна»

В списке в основном англоязычное кино, но встречаются и европейские проекты, и анимация.

Американский журнал Time выпустил подборку из 50 самых недооценённых фильмов XXI века. Список составила кинокритик Стефани Захарек. Она объясняет выбор просто: в памяти зрителя часто остаются не рекордсмены проката, а тихие, неровные, иногда спорные работы, которые цепляют темой или интонацией.

Это не рейтинг «лучших», а попытка вспомнить кино, о котором редко говорят, но которое не исчезает из головы спустя годы. В подборке действительно заявлены 50 лент, хотя широкая публика обсуждает лишь часть из них.

В фокусе в основном англоязычное кино, но встречаются и европейские проекты, и анимация. Фильмы распределены по темам: биографии, комедии, романтика, музыка, литературные экранизации, режиссёрские дебюты, даже отдельные категории «с кошками» и «с собаками».

Все работы вышли после 2000 года. Вот часть картин, на которые обратила внимание Захарек:

  • «Женщины XX века»
  • «25-й час»
  • «Долгая помолвка»
  • «За кулисами»
  • «Завтрак на Плутоне»
  • «Яркая звезда»
  • «Кошачья жизнь»
  • «Бесподобный мистер Фокс»
  • «Легенда о волках»
  • «Контроль»
  • «Американское великолепие»
  • «Меня зовут Долемайт»
  • «Петерлоо»
  • «Скафандр и бабочка»
  • «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
  • «Дикие сны»
  • «Город призраков»
  • «Пятёрка лидеров»
  • «Клуб „Shortbus“»
  • «Обезьянья кость»
  • «Ферма „Мадбаунд“»
  • «Моя жизнь в Айдлвайлде»
  • «Шоу века»
  • «Мисс Свобода»
  • «Мрачные небеса»
  • «Разрисованная вуаль»

Логика списка не в громких титулах, а в послевкусии. Эти фильмы могли пройти тихо в прокате, но для кого-то стали личными открытиями. Именно такое кино Time предлагает пересмотреть — без шума, но с вниманием.

Так что если не знаете что включить, то смело открывайте полный список и наслаждайтесь шедеврами.

Фото: Кадр из фильма «Бесподобный мистер Фокс», «Разрисованная вуаль», «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», зато свежак 2025-го в список угодил Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», зато свежак 2025-го в список угодил Читать дальше 6 февраля 2026
Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Читать дальше 5 февраля 2026
199/200 на RT и 100 матов в минуту: драма о парне с синдромом Туретта разбила сердце мне и почти всему миру – в России шедевр проморгали 199/200 на RT и 100 матов в минуту: драма о парне с синдромом Туретта разбила сердце мне и почти всему миру – в России шедевр проморгали Читать дальше 4 февраля 2026
Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Читать дальше 4 февраля 2026
6 российских сериалов с пометкой 18+: для тех, кто любит истории с огоньком и перчинкой (с детьми не смотреть!) 6 российских сериалов с пометкой 18+: для тех, кто любит истории с огоньком и перчинкой (с детьми не смотреть!) Читать дальше 3 февраля 2026
Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается Читать дальше 8 февраля 2026
24% от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes: самый спорный фильм 2026 года Бекмамбетова выходит в цифре — точная дата 24% от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes: самый спорный фильм 2026 года Бекмамбетова выходит в цифре — точная дата Читать дальше 7 февраля 2026
«Да я эти фильмы наизусть знаю!» — говорят все, пока не доходят до 5-го вопроса теста: а вы знаток советских киношедевров или профан? «Да я эти фильмы наизусть знаю!» — говорят все, пока не доходят до 5-го вопроса теста: а вы знаток советских киношедевров или профан? Читать дальше 7 февраля 2026
«Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем «Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше