Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения

Голливуд возвращает легенды: громкие сиквелы, в которые зрители почти не верили.

Голливуд всегда жил по принципу: если фильм собрал кассу — жди продолжение. Но есть истории, которые выглядели завершёнными или устаревшими настолько, что казалось, к ним никто уже не вернётся.

Некоторые проекты застревали на десятилетия, другие превращались в городские легенды, третьи воспринимались как слухи без шансов на реальность. И всё же они оживают.

Эти девять сиквелов когда-то казались невозможными, но теперь студии официально запускают их в производство.

«Смертельное оружие 5»

Франшиза начиналась в 1987 году и завершилась четвёртой частью ещё в 1998-м. Казалось, история закрыта навсегда, ведь режиссёр Ричард Доннер умер, а актёры давно разошлись по другим проектам.

Но Мел Гибсон неожиданно взялся за дело сам: он возвращается к роли и садится в режиссёрское кресло.

Пятая часть официально в работе, и то, что когда-то казалось утопией, превращается в факт.

«Дьявол носит Prada 2»

Фильм 2006 года стал культовой сатирой о мире моды. Десятилетиями зрители цитировали Миранду Пристли, но продолжение считали маловероятным: уж слишком цельной выглядела история.

Однако студия 20th Century решилась. Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Мерил Стрип возвращаются, а в центре сюжета — кризис журнальной индустрии и новые карьерные битвы.

Фанаты ждали почти двадцать лет, и в мае 2026 года их ожидание закончится.

«Грань будущего 2»

Фантастический боевик с Томом Крузом и Эмили Блант собрал меньше, чем рассчитывали, но со временем стал культовым. Сценарий выглядел завершённым, и многие решили, что продолжения не будет.

Но поклонники годами требовали сиквел, и студия наконец услышала их: проект снова в разработке.

История временных петель и пришельцев слишком богата идеями, чтобы не получить новое дыхание.

«Вышибалы 2»

Комедия 2004 года про аутсайдеров, бросивших вызов самодовольному конкуренту, казалась случайным хитом.

Сиквел анонсировали ещё десять лет назад, но он застрял в «производственном аду». Большинство зрителей уже перестали верить в возвращение.

И всё же Винс Вон официально подписан на роль и берёт фильм под своё крыло. Фанаты снова получат шанс увидеть битву за спортзал «Average Joe’s».

«Лило и Стич 2»

Диснеевский мультфильм давно получил анимационный сиквел, но всерьёз его мало кто воспринимал.

Когда в 2025 году вышла игровая версия и собрала почти миллиард долларов, никто не сомневался — продолжение неминуемо.

На этот раз история пойдёт по собственному пути, не копируя старые мультсценарии. Студия делает ставку на то, что зрители хотят не просто ностальгии, а новый взгляд на легенду.

«Детектив Пикачу 2»

Фильм 2019 года стал самой кассовой экранизацией игры в истории, собрав 450 миллионов долларов.

Казалось бы, успех гарантировал продолжение. Но пандемия, переносы и отсутствие новостей превратили проект в миф. Даже актёры признавались, что не знают, будет ли он.

И всё же студия держит сиквел в списке действующих проектов, а значит, возвращение харизматичного Пикачу всё ещё возможно.

«Схватка 2»

Криминальная драма Майкла Манна с Де Ниро и Пачино в 1996 году выглядела завершённой. Зрители даже не мечтали о продолжении — зачем трогать идеал?

Но Манн написал роман-продолжение, а теперь работает над сценарием для кино.

Идея соединить приквел и сиквел в одной истории кажется рискованной, но именно это и подогревает интерес.

«Формула-1: The Movie 2»

Проект Apple с Брэдом Питтом многие считали экспериментом, и он неожиданно стал хитом.

Лента выглядела законченной, поэтому новость о сиквеле удивила даже преданных фанатов.

Теперь главная интрига — как сценаристы будут развивать историю, не перечеркнув финал.

«Однажды в… Голливуде 2»

Фильм Тарантино 2019 года казался его личным прощанием с эпохой. Никто не ждал прямого продолжения, ведь режиссёр сам говорил о финальной десятой картине.

Но теперь за проект берётся Дэвид Финчер, а Тарантино остаётся сценаристом.

Слухи о возвращении Брэда Питта уже подогревают интерес, хотя остальной состав будет новым.

