Их мало, но они есть: 3 российских фильма в жанре фантастики — №1 в духе «Чужого»

1 марта 2026 16:11
Кадр из фильма «Спутник»

Этот жанр для российской киноиндустрии еще в новинку.

Современное российское кино умеет удивлять даже в жанре фантастики. От космических угроз до мифических чудовищ — отечественные режиссёры доказывают, что фантазия у нас ни чуть не хуже Голливуда. Рассмотрим три ярких примера последних лет.

«Спутник»

Фильм Егора Абраменко («Спутник», 2020) переносит зрителей в 1983 год. Космический аппарат возвращается с экипажем, но выживает только один космонавт — с ним на Землю попадает таинственный симбионт.

Сюжет в духе «Чужого» и «Живого» сочетает фантастику с элементами ужаса и драмы. Несмотря на знакомые приёмы, фильм получил отличные отзывы критиков и поклонников за рубежом, а японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима признался, что ему понравилась работа.

«Притяжение»

Кадр из фильма «Притяжение»

Федор Бондарчук снова возвращает нас к теме контакта с инопланетным разумом. В 2017 году на улицах Москвы падает гигантский космический корабль, а внутри оказывается Хек — пришелец, которого обнаруживает школьница Юля.

События превращаются в социальную фантастику с драматическими поворотами и захватывающими спецэффектами. Фильм стал настолько популярным, что вскоре получил продолжение под названием «Вторжение».

«Кракен»

Самый свежий фильм подборки — приключенческий боевик Николая Лебедева «Кракен» (2025). Во время секретной миссии исчезает ракетный подводный крейсер, и на спасательную операцию отправляется брат командира.

Но глубины Северного Ледовитого океана хранят страшную тайну — гигантское мифическое существо, разъярённое случайным вмешательством человека. Фильм сочетает динамичные экшен-сцены с напряжением морской экспедиции и мифологическим масштабом врага.

Российская фантастика доказывает, что наши режиссёры могут играть с масштабными сюжетами, сочинять оригинальные образы и держать зрителя в напряжении. От космоса до морских глубин — фантазия отечественного кино растёт, и смотреть её становится всё интереснее.

Фото: Кадр из фильма «Спутник»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
