«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть

5 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «Охотник за разумом», «Месть», «Апостол»

Выбор многих удивит.

Сериалы любят многие, однако найти интересные среди разнообразия проектов не так и легко. А так хочется прилипнуть к экрану и не отрываться с первой до последней минуты проекта. В Сети прошло голосование, в рамках которого зрители дали ответ на простой вопрос: какой проект вы бы посмотрели заново, если бы память позволила уничтожить все повороты и финал?

1. «Охотник за разумом» (Mindhunter)

IMDb: 8.6 | Кинопоиск: 8.1.

Дэвид Финчер вернулся к жанру психологического триллера. Этот проект многие критики и зрители называют образцовым сериалом о серийных убийцах. Действие разворачивается в конце 70‑х, когда молодые сотрудники ФБР впервые системно пытаются понять мотивы маньяков.

В кадре — герои, вдохновленные реальными фигурами. Для создания образов проводились беседы с преступниками. В Сети поклонники признаются, что готовы пересматривать сериал снова и снова, чтобы заново ощутить мрачную атмосферу и холодок от интервью с убийцами. Особо зрители отмечают игру Джонатана Гроффа и Холта Маккэлани.

«Охотник за разумом»

2. «Меч»

Кинопоиск: 8.2

Российский проект поднимает тему самосуда в борьбе за справедливость. Главный герой, Макс Калинин, собирает команду единомышленников и начинает действовать там, где официальная система бессильна. Это лента поднимают тему выбора между законом и справедливостью. Этот проект многие называют культовым.

«Пересматриваю ежегодно. Каждый раз восторг». «Жаль, что такого нет в реальности — мир был бы чище».

3. «Месть» (Intikam)

Кинопоиск: 6.9

Турецкая версия культового американского триллера Revenge предлагает знакомую историю. Молодая женщина возвращается, чтобы разрушить судьбы тех, кто сломал жизнь ее отца. Все в лучших традициях турдизи — хитросплетённые интриги, тайные союзы, роскошные декорации и кульминация на «разрыв аорты». Зрители в восторге от картины и готовы бы были пройти весь путь с героиней заново.

«Месть»

4. «Аркейн» (Arcane)

IMDb: 9.0 | Кинопоиск: 8.8

Анимационный шедевр по вселенной League of Legends стал настоящим глобальным феноменом. В центре — драматическая история сестер Вай и Джинкс, оказавшихся по разным сторонам баррикад — между процветающим Пилтовером и беднеющим Зауном. Роскошная анимация, запоминающийся саундтрек и сильный сценарий принесли проекту место в ряду выдающихся анимационных работ.

«Это сериал, который хочется пересматривать просто ради визуального удовольствия».

Зрители лишь жалуются на отсутствие продолжения.

5. «Апостол»

Кинопоиск: 8.1

Российская военная драма с Евгением Мироновым в главной роли рассказывает о том, как после убийства диверсанта его место занимает брат-близнец — бывший сельский учитель. Ему приходится внедряться в сеть немецкой разведки, рискуя жизнью на каждом шагу. Это единственный проект из подборки, вокруг которого мнения на платформе «Дзен» разделились, однако сериал собрал значительную армию поклонников и остается одной из самых обсуждаемых российских военных драм.

«Очень сильный проект. Атмосфера, актёрская игра, каждая сцена на пределе».

«Антисоветская клюква».

«Апостол»

Все эти проекты совершенно разные и по жанру, и по стилю. Однако зрители единодушны — вы получите эффект полного погружения, запутанные сюжетные линии, яркую игру актеров и во многом совершенно неожиданную развязку.

Фото: Кадр из сериала «Охотник за разумом», «Месть», «Апостол»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
