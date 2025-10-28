Игрушки оживают, снег искрится, а Орейро — Снегурочка: вышел трейлер предновогоднего фильма «Письмо Деду Морозу»

Приключение, в котором желания из детства превращаются в настоящее испытание.

В сети появился трейлер новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу» — истории о том, как давно забытые детские желания внезапно возвращаются в жизнь взрослого человека.

Волшебство, которое приходит не вовремя

По сюжету фильма Петр (Антон Филипенко) случайно запускает цепочку событий, способных перевернуть его размеренную жизнь вверх дном. Сын главного героя отправляет старые детские письма отца Деду Морозу, и все его былые наивные фантазии становятся реальными.

Рекой льется газировка, игрушечные солдатики маршируют по квартире, появляется и юношеская мечта героя — сама Наталия Орейро.

Актриса призналась:

«С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке… Я всегда представляла себя в ее наряде». И вот она — настоящая Снегурочка.

Кто в кадре

Помимо Орейро и Филипенко, в картине снялись Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Дима Билан, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Алексей Розин, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Игорь Жижикин и другие.

Режиссер Кирилл Кузин старается собрать атмосферу русской зимы так, чтобы зритель почувствовал себя внутри большого семейного приключения.

Где сняли эту зимнюю сказку

Локации тоже работают на атмосферу: Москва, Петербург и Карелия в фильме становятся не просто декорациями, а пространством, где фантазии и реальность сталкиваются в один миг.

Создатели обещают «ностальгический трип» — не в сторону ретро, а в сторону собственных воспоминаний.

«Письмо Деду Морозу» выходит в широкий прокат 27 ноября 2025 года.

