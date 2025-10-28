Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Игрушки оживают, снег искрится, а Орейро — Снегурочка: вышел трейлер предновогоднего фильма «Письмо Деду Морозу»

Игрушки оживают, снег искрится, а Орейро — Снегурочка: вышел трейлер предновогоднего фильма «Письмо Деду Морозу»

28 октября 2025 21:02
«Письмо Деду Морозу»

Приключение, в котором желания из детства превращаются в настоящее испытание.

В сети появился трейлер новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу» — истории о том, как давно забытые детские желания внезапно возвращаются в жизнь взрослого человека.

Волшебство, которое приходит не вовремя

По сюжету фильма Петр (Антон Филипенко) случайно запускает цепочку событий, способных перевернуть его размеренную жизнь вверх дном. Сын главного героя отправляет старые детские письма отца Деду Морозу, и все его былые наивные фантазии становятся реальными.

Рекой льется газировка, игрушечные солдатики маршируют по квартире, появляется и юношеская мечта героя — сама Наталия Орейро.

Актриса призналась:

«С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке… Я всегда представляла себя в ее наряде». И вот она — настоящая Снегурочка.

Кто в кадре

Помимо Орейро и Филипенко, в картине снялись Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Дима Билан, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Алексей Розин, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Игорь Жижикин и другие.

Режиссер Кирилл Кузин старается собрать атмосферу русской зимы так, чтобы зритель почувствовал себя внутри большого семейного приключения.

Где сняли эту зимнюю сказку

Локации тоже работают на атмосферу: Москва, Петербург и Карелия в фильме становятся не просто декорациями, а пространством, где фантазии и реальность сталкиваются в один миг.

Создатели обещают «ностальгический трип» — не в сторону ретро, а в сторону собственных воспоминаний.

«Письмо Деду Морозу» выходит в широкий прокат 27 ноября 2025 года.

Также прочитайте: «Кино вынуждено прибегать к радикальным мерам»: критик объяснил, почему Кологривый сыграет Хоя, несмотря на протесты фанатов

Фото: Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Спустя 10 лет режиссер «Повелителя бури» вернулась, чтобы подарить нам новый хит на Netflix: правда, на RT рейтинг не впечатляющий Спустя 10 лет режиссер «Повелителя бури» вернулась, чтобы подарить нам новый хит на Netflix: правда, на RT рейтинг не впечатляющий Читать дальше 27 октября 2025
Сцена, которой стыдятся фанаты: в фильме «Салют-7» американскую ошибку приписали советским космонавтам Сцена, которой стыдятся фанаты: в фильме «Салют-7» американскую ошибку приписали советским космонавтам Читать дальше 26 октября 2025
Кто победит — Мол или Вейдер? «Звёздные войны» наконец-то могут показать бой, которого фанаты ждут больше 25 лет Кто победит — Мол или Вейдер? «Звёздные войны» наконец-то могут показать бой, которого фанаты ждут больше 25 лет Читать дальше 25 октября 2025
Премьера, которая станет прощанием: скоро на ТНТ выйдет новый сериал с участием Романа Попова Премьера, которая станет прощанием: скоро на ТНТ выйдет новый сериал с участием Романа Попова Читать дальше 29 октября 2025
А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая» А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая» Читать дальше 29 октября 2025
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Читать дальше 29 октября 2025
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) Читать дальше 29 октября 2025
После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52 После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52 Читать дальше 29 октября 2025
Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба Читать дальше 29 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше