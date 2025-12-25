Меню
Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять

25 декабря 2025 08:56
Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

Лента запустила целую традицию.

Сейчас сложно представить праздничный стол без бутылочки игристого. Шампанское прочно ассоциируется с Новым годом, не зря появились даже безалкогольные варианты для тех, кто не употребляет спиртное.

А ведь традиция открывать бутылку с хлопком под бой курантов сформировалась сравнительно недавно. И поводом стал один фильм.

Шампанское в СССР

В середине 50-х шампанское в СССР считалось не просто напитком, а вопросом государственного престижа. Руководство страны видело в нём символ благополучия, который должен быть доступен каждому рабочему и инженеру к праздничному столу. Его даже выдавали на предприятиях в качестве поощрения.

Но статус главного новогоднего атрибута у игристого появился не сразу. Чтобы шампанское прочно ассоциировалось с боем курантов, потребовалась помощь советского кинематографа.

Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

Шампанское в «Карнавальной ночи»

В 1956 году появился фильм, который буквально прописал рецепт праздника. «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова должна была показать советскому зрителю, как надо весело и дружно встречать Новый год. И в этом каноничном сценарии шампанскому отвели ключевую роль.

Именно героиня Людмилы Гурченко с бокалом в руке стала олицетворением беззаботного праздничного настроения. Этот образ настолько впечатался в сознание, что после выхода фильма игристое прочно заняло своё место на новогоднем столе.

Кино в дальнейшем лишь укрепляло эту традицию. Вспомните «Иронию судьбы» или «Бриллиантовую руку» — шампанское стало обязательным атрибутом праздничных сцен, даже если герои в кадре его и не пили. Оно превратилось в такой же символ Нового года, как ёлка или мандарины.

Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из фильма «Карнавальная ночь» (1956)
Светлана Левкина
