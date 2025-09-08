Меню
«Игре престолов» стоило бы взять пример с этого сериала: у хита 90-х был идеальный финал — фанаты плачут до сих пор

8 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Игра престолов»

Историю героев красиво закончили.

Фэнтези часто ошибаются с финалом. Особенно это касается сериалов. Сложно вести историю на протяжении долгих сезонов и удачно ее закончить. Яркий пример — «Игра престолов», конец которой фанаты сочли личным оскорблением.

А ведь в 90-е был образцовый фэнтези-сериал из 6 сезонов, у которого получилось уйти ярко. И речь идет о «Зене — королеве воинов».

Сюжет сериала «Зена — королева воинов»

История Зены начинается с её мрачного прошлого — когда-то она была жестокой воительницей, чья армия сеяла страх и разрушение. Теперь же, стремясь искупить вину, она использует свои невероятные навыки для защиты слабых.

В одной из спасённых деревень она встречает Габриель — мечтательную и образованную девушку, готовящуюся к замужеству. Сила и благородство Зены так впечатляют Габриель, что она оставляет прежнюю жизнь и отправляется в путь вместе с подругой.

Их ждёт грандиозное путешествие через разные земли — от солнечного Средиземноморья до загадочной Японии. Вместе они бросают вызов тиранам, побеждают демонов и становятся настоящим символом надежды для тех, кто нуждается в защите.

Кадр из сериала «Зена — королева воинов»

Финал «Зены — королева воинов»

Изначально Зена появилась лишь в нескольких эпизодах «Удивительных странствий Геракла», но её харизма покорила зрителей. Это привело к созданию отдельного сериала, который превзошёл по популярности оригинал. Проект стал международным феноменом, транслировавшись в сотнях стран и породив целую вселенную комиксов, игр и мерча.

Финальный эпизод многие считают одним из самых пронзительных в истории телевидения. В заключительной двухсерийной истории под названием «Когда друг нуждается в помощи» Зена и Габриэль отправляются в Японию противостоять демону Йодоши.

Ценой собственной жизни Зена уничтожает зло и освобождает тысячи душ. Но её жертва не становится концом. Габриэль перенимает легендарное оружие подруги, а её дух остаётся рядом как вечный спутник и проводник.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что этот герой «Игры престолов» оказался слишком похож на Арагорна.

Фото: Кадры из сериалов «Зена — королева воинов», «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
