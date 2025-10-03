«Играет всех бюджетников»: новый сериал с Панфиловым «Огонь» уже высмеяли в Сети

Только недавно на ТВ стартовал новый сезон «Лихача», а Никита Панфилов уже вовсю работает над новыми проектами. На этот раз ему придется стать пожарным, именно такого героя он сыграет в сериале «Огонь».

В Сети уже высмеяли интерес актера к персонажам разных профессий, ведь кажется он сыграл уже всех — от врача до полицейского.

Сюжет сериала «Огонь»

История начинается с тревожного события — при загадочных обстоятельствах на пожаре серьёзно пострадал сотрудник из команды. Для внутреннего расследования в часть внедряют лейтенанта Виктора Журавлёва под видом новичка.

Его миссия сложна: нужно не только найти правду, но и разобраться в скрытых конфликтах коллектива. Наставником Журавлёва становится опытный командир Максим Князев.

Но ситуация усложняется, когда в городе появляется таинственный поджигатель. Теперь герою предстоит параллельно вести два расследования.

Детали сериала «Огонь»

Съёмки остросюжетного сериала «Огонь» для НТВ уже начались в Москве. Панфилову, известному по «Лихачу», досталась роль опытного пожарного Максима Князева.

Создатели обещают, что проект будет насыщен зрелищными сценами с огнем и динамичными спасательными операциями. При этом в сериале найдется место и личным драмам героев, и романтической линии, и даже лёгкому юмору.

Однако в Сети некоторые зрители уже выразили скепсис по поводу выбора Панфилова. В комментариях отмечают, что актер, несмотря на смену профессий, продолжает играть похожих персонажей.

«Панфилов решил сыграть всех бюджетников: играл врача-акушера, полицейского, теперь — пожарный. Так и до сотрудника МФЦ доберется», «И у нас должен быть свой Джейсон Стэйтэм, скоро, наверное, будет пчеловода играть», «А тут он кого будет играть — больше Лихача или больше Акушера? Хотя разницы особой нет», — пишут комментаторы.

