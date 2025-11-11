Меню
Киноафиша Статьи «Игра в кальмара» + «Черное зеркало»: посмотрела фильм «Не беспокойся, дорогая» и зависла на 2 часа после финальных титров

«Игра в кальмара» + «Черное зеркало»: посмотрела фильм «Не беспокойся, дорогая» и зависла на 2 часа после финальных титров

11 ноября 2025 15:42
Кадр из фильма «Не беспокойся, дорогая»

Советую тем, кто обожает соцсети и виртуальные миры.

Вечером решила включить фильм 2022 года «Не беспокойся, дорогая» — и, честно, не ожидала, что он окажется таким странным, притягательным и… тревожным.

Мне сразу вспомнились «Игра в кальмара» и «Чёрное зеркало». Только вместо игр на выживание — идеальный городок 50-х, где всё будто под контролем. А красные костюмы работников, появляющихся позже, усиливают ощущение слежки и безысходности.

Идеальный город, в котором что-то не так

Молодая пара живёт в безупречном районе, где мужчины каждое утро уезжают «на работу», а жёны остаются дома, готовят ужин и улыбаются соседям. Всё выглядит так, будто они застряли в рекламе из прошлого века.

Но чем дальше, тем очевиднее — под этим фасадом скрывается нечто зловещее. Главная героиня, Элис, начинает чувствовать, что мир вокруг трещит по швам. Пустыня за пределами города запрещена, вопросы — опасны, а любопытство — преступление.

Кадр из фильма «Не беспокойся, дорогая»

Атмосфера глянца и тревоги

Фильм визуально завораживает. Тёплые тона, сияющие улыбки, безупречные платья, зеркальные фасады — всё выглядит, как сон, из которого не хочется просыпаться. Но стоит камере задержаться на лице Флоренс Пью, как ты понимаешь: что-то ужасное скрывается за этим сиянием.

Её игра — главное украшение фильма. Она передаёт тревогу одним взглядом, отчаяние — одним вдохом. Каждое её «всё в порядке» звучит как мольба о помощи.

Кадр из фильма «Не беспокойся, дорогая»

Мир, построенный на контроле

Сюжет постепенно раскрывает, насколько опасна иллюзия идеального мира. Где проходит граница между любовью и владением, заботой и подчинением? Здесь мужчины решают, что лучше для женщин, а женщины — просто живут в красивой клетке. Это не просто триллер, а история о власти и страхе её потерять.

Глянцевое счастье и реальные страхи

Финал, возможно, не поражает шоком, но даёт мощный эмоциональный отклик. После фильма долго не отпускает мысль: разве не похожа наша реальность на этот искусственный мир? Мы тоже строим свои «идеальные города» — в соцсетях, в браке, в работе — и редко задаём главный вопрос: а я действительно свободен?

«Не беспокойся, дорогая» — это не просто красивая картинка с элементами триллера. Это фильм о том, как опасно подменять реальность иллюзией счастья. И как важно иногда нарушить правила, чтобы наконец проснуться.

Ранее портал «Киноафиша» писал: Как «Игра в кальмара», но без крови: весной 2025 вышла спортивная драма с игроком 001 — основана на реальных событиях

Фото: Кадр из фильма «Не беспокойся, дорогая»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
