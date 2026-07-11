«Игра престолов» затмила эти 3 фэнтези-сериала, но их точно стоит посмотреть: ничуть не хуже хита HBO

Даже жаль, что они вышли в неудачное время.

После выхода «Игры престолов» казалось, что повторить такой успех уже невозможно. История Вестероса настолько захватила зрителей, что многие другие фэнтези-проекты просто остались в ее тени.

Но среди них есть сериалы, которым точно стоит дать шанс. Здесь тоже есть магия, опасные тайны и герои, которым предстоит изменить свою судьбу.

«Гримм»

На первый взгляд Ник Беркхардт — обычный детектив, который расследует преступления. Но однажды он узнает правду о своей семье: он принадлежит к древнему роду охотников, способных видеть существ, скрывающихся среди людей.

Теперь привычный мир меняется навсегда. Оказывается, герои старых сказок и легенд вполне реальны, только далеко не все из них добрые.

Главная особенность «Гримма» — необычное сочетание детектива, мистики и фэнтези. Почти каждая серия предлагает новую загадку, но постепенно складывается большая история о тайном мире, существующем рядом с нашим.

Это отличный вариант для тех, кому нравились «Сверхъестественное» и мрачные сказки не для детей.

«Волшебники»

Многие называли этот сериал «Гарри Поттером для взрослых», но на самом деле он намного темнее.

Главный герой Квентин поступает в закрытый университет магии и неожиданно понимает: волшебство, о котором он мечтал с детства, существует на самом деле.

Но сказки оказываются совсем не такими добрыми. Вместе с силой приходят опасности, а волшебный мир скрывает больше страшных секретов, чем чудес.

«Волшебники» цепляют тем, что показывают магию с другой стороны. Здесь герои ошибаются, взрослеют и понимают, что даже огромная сила не решает всех проблем.

«Хроники Шаннары»

Если хочется именно большого приключения в духе классического фэнтези, стоит обратить внимание на этот сериал.

События происходят в далеком будущем, где привычная цивилизация исчезла, а мир снова наполнился магией, эльфами и древними силами.

Когда волшебное дерево Эллкрис начинает погибать, древнее зло получает шанс вернуться. Спасти мир должны трое молодых героев, которым предстоит пройти опасный путь и узнать правду о себе.

Да, сериал не стал новым фэнтези-феноменом, но у него есть то, за что многие любят жанр: красивые миры, пророчества, сражения и вера в то, что даже один человек способен изменить историю.

Иногда хорошие проекты просто появляются не вовремя. Эти три сериала не смогли обойти «Игру престолов» по популярности, но точно заслуживают внимания поклонников фэнтези.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».