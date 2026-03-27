«Игра престолов» смягчила Серсею: какие ужасные поступки совершала одна из главных героинь саги

В мире «Игры Престолов» злодеи делятся на две категории: есть жуткие Джоффри Баратеон и Рамси Болтон и более сложные антагонисты, такие как Серсея Ланнистер, Эурон Грейджой и даже Дейенерис Таргариен. И если экранные версии последних злодеев в чем-то привлекательны, то воплощение Серсеи из книг могло бы стать самым пугающим порождением Вестероса.

Сериальная Серсея значительно отличается от книжной, и дело не в том, что она смягчается в плане совершаемых злодеяний, их хватает и там, и там. Разница кроется в том, как сериал преподносит зрителям этого персонажа, как дает информацию о ней. Книги позволяют заглянуть глубже в мотивы и истинную сущность Серсеи, раскрывая ее истинное лицо.

Яркий пример «смягчения» – сцена во втором эпизоде первого сезона. Серсея посещает Кейтилин Старк у постели раненого Брана и рассказывает о своем первенце от Роберта Баратеона, умершем от лихорадки. Зритель, уже осведомленный о ее связи с Джейме и покушении на Брана, испытывает когнитивный диссонанс, потому что перед предстает фактически монстр, но одновременно это мать, оплакивающая ребенка.

Аналогичный эффект возникает в пятой серии во время личного разговора Серсеи и Роберта. В нем нет шокирующих откровений о убийстве Джона Аррена. Критики отмечали отсутствие этой сцены в книге. К слову, последняя не дает возможности увидеть Серсею в гуманном свете из-за повествования от лица других персонажей. Сериал же может себе это позволить, поскольку тут камера просто остается с ней чуть дольше, так как этого требует интрига. И в итоге зритель быстрее начинает видеть в Серсее положительные грани.

В сериале Серсея чаще предстает железной королевой. Она может угрожать и шантажировать: и это есть в обеих версиях. Но самое существенное отличие между книжным и сериальным ощущением зла, исходящего от Серсеи, заключается не в политических махинациях. В книгах жестокость для Серсеи – обыденность, часть ее жизни.

Возьмем пример Голубого Барда. В книге «Пир стервятников» Серсея намеренно выбирает певца, которого просто крутился при дворе, в качестве жертвы для нанесения удара по Маргери Тирелл. Она буквально ломает его, избивая лютней, а затем отдает несчастного Квиберну для допроса. Тот доводит человека до состояния абсолютного повиновения, и бард повторяет любую песню, которую ему навязывают. И даже будучи уже подвергнутым пыткам со стороны Веры, он продолжает петь заученные фразы. Сериал либо убирает такие эпизоды, либо упрощает их из-за ее воздействия на образ персонажа. Пытка артиста ради политической выгоды – это неприкрытое зло, демонстрация отношения к людям как к расходному материалу. Именно это делает книжную Серсею по-настоящему устрашающей, ведь она не только уничтожает врагов, но и с легкостью перемалывает судьбы любых случайных людей.

Еще одной попыткой «смягчения» образа Серсеи в сериале является перекладывание некоторых чудовищных злодеяний на других персонажей. Классический пример – убийство бастардов Роберта Баратеона. В книгах именно Серсея отправляет золотые плащи убивать бастардов. В сериале эта инициатива приписывается Джоффри.

Одно дело – Серсея, защищающая своих детей в политической борьбе. И совсем другое – Серсея, хладнокровно истребляющая чужих детей. Перекладывание вины на Джоффри делает Серсею в глазах зрителя чуть менее абсолютным злом, пусть даже по факту она остается соучастницей злодеяний Ланнистеров.

Однако нельзя говорить о смягчении образа Серсеи, не упомянув об обратной стороне медали. К финалу сериала она раскрывается во всей своей красе. В последней серии шестого сезона она избегает суда, организовав взрыв дикого огня под Великой Септой Бейлора. Там же происходит потом со всеми, кому она мстит. Поэтому объективным будет сравнивать только ранние сезоны сериала с книгами. Ну и в целом, к финалу можно сказать, что две версии персонажа в большей или меньшей степени выравниваются.