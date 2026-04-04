«Игра престолов» многое скрыла: чем различаются книжная и сериальная истории Бронна

Бронн Черноводный из «Игры престолов» остаётся одним из самых популярных персонажей телесериала, чему способствовали как актёрская интерпретация Джерома Флинна, так и изменённая сценаристами линия персонажа. Создатели шоу, Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, сознательно отступали от первоисточника, и в случае с Бронном такие правки усилили его значимость в истории Вестероса.

Обе версии начали свой путь одинаково

Экранная и книжная версии героя стартуют одинаково: наёмник впервые появляется, откликнувшись на призыв Кейтилин Старк и захватив Тириона Ланнистера в трактирах у перекрёстка. По дороге он быстро понимает, кто в этом мире расплачивается деньгами, и встаёт на сторону Тириона, вызвавшись защищать его на суде поединком. Дуэль с сиром Вардисом Игеном в обеих версиях показывает боевой стиль Бронна — ставка на подвижность и хитрость против рыцарской брони и чести.

После этого он становится приближённым Тириона и получает шпоры за битву. Однако союз с Ланнистерами ослабляет обвинение Тириона в отравлении короля Джоффри, и Бронн отказывается участвовать в новом поединке, объяснив, что против Горы одна ошибка может стоить жизни. Серсея в ответ предлагает ему выгодный брак с леди Лоллис Стокворт, обещая земли и положение.

Что было дальше по книгам?

В книге Лоллис изображена иначе, чем на экране: она старше, непривлекательна и имеет ребёнка от неизвестного мужчины. Серсея использует это обстоятельство, предложив Бронну семейный контракт, где он сможет рассчитывать на наследство, поскольку старшая сестра и наследница Стокворта, Фалиса, не имеет детей. Бронн, оценив перспективы, согласился, но при этом визит к Тириону показал, что он остаётся прагматичным: готов обсудить условия, если его цена будет повышена, и ушёл, не получив более выгодного предложения.

Подводя итоги, которые обязательно будут интересны, если вы обожаете фэнтези-сагу.

Книжный Бронн

- Поднялся от наёмника до лорда Стокворта (и хозяина поместья после смерти Танды). - Методы прагматичны и жестоки: убийство Берча в «Пире стервятников» — хороший пример. - В «Танце с драконами» почти исчезает из основного сюжета: упоминания есть, но прямого участия нет.

Телевизионный Бронн