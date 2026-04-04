«Игра престолов» многое скрыла: чем различаются книжная и сериальная истории Бронна

4 апреля 2026 22:00
Кадр из сериала «Игра престолов»

Это один из харизматичных второстепенных героев. 

Бронн Черноводный из «Игры престолов» остаётся одним из самых популярных персонажей телесериала, чему способствовали как актёрская интерпретация Джерома Флинна, так и изменённая сценаристами линия персонажа. Создатели шоу, Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, сознательно отступали от первоисточника, и в случае с Бронном такие правки усилили его значимость в истории Вестероса.

Обе версии начали свой путь одинаково

Экранная и книжная версии героя стартуют одинаково: наёмник впервые появляется, откликнувшись на призыв Кейтилин Старк и захватив Тириона Ланнистера в трактирах у перекрёстка. По дороге он быстро понимает, кто в этом мире расплачивается деньгами, и встаёт на сторону Тириона, вызвавшись защищать его на суде поединком. Дуэль с сиром Вардисом Игеном в обеих версиях показывает боевой стиль Бронна — ставка на подвижность и хитрость против рыцарской брони и чести.

После этого он становится приближённым Тириона и получает шпоры за битву. Однако союз с Ланнистерами ослабляет обвинение Тириона в отравлении короля Джоффри, и Бронн отказывается участвовать в новом поединке, объяснив, что против Горы одна ошибка может стоить жизни. Серсея в ответ предлагает ему выгодный брак с леди Лоллис Стокворт, обещая земли и положение.

Что было дальше по книгам?

В книге Лоллис изображена иначе, чем на экране: она старше, непривлекательна и имеет ребёнка от неизвестного мужчины. Серсея использует это обстоятельство, предложив Бронну семейный контракт, где он сможет рассчитывать на наследство, поскольку старшая сестра и наследница Стокворта, Фалиса, не имеет детей. Бронн, оценив перспективы, согласился, но при этом визит к Тириону показал, что он остаётся прагматичным: готов обсудить условия, если его цена будет повышена, и ушёл, не получив более выгодного предложения.

Книжный Бронн

  1. - Поднялся от наёмника до лорда Стокворта (и хозяина поместья после смерти Танды).
  2. - Методы прагматичны и жестоки: убийство Берча в «Пире стервятников» — хороший пример.
  3. - В «Танце с драконами» почти исчезает из основного сюжета: упоминания есть, но прямого участия нет.

Телевизионный Бронн

  1. - Сохранили характер и остроумие, но расширили роль: он — напарник Джейме.
  2. - Благодаря этому получил гораздо больше экранного времени и сюжетных линий.
  3. - В финале сериала награждён титулами, что подчёркивает тезис о том, что власть достаётся наиболее приспособленным.
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
