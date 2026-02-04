Меню
Дейнерис раздевалась только в 1 сезоне «Игры престолов»: почему с тех пор актриса никогда не оголяется?

4 февраля 2026 07:29
Кадр из сериала «Игра престолов»

Актриса отстаивала свои принципы. 

Эмилия Кларк, знаменитая Матерь драконов из «Игры престолов», в первом сезоне появлялась в откровенных сценах без дублёра. Позже актриса призналась, что при подписании контракта она не до конца понимала, сколько таких сцен будет и какого они будут характера.

Со второго сезона Кларк настояла на использовании дублёрши для подобных эпизодов и больше сама не снималась обнажённой. Это её решение вызвало недовольство части зрителей, особенно мужчин.

Актриса объяснила свою позицию, отметив, что многие откровенные сцены в сериалах потеряли свою художественную ценность. По её мнению, они часто служат лишь для привлечения внимания, и участвовать в этом ей стало некомфортно.

Эмилия Кларк открыто заявила, что откровенная и грубоватая эротика на экране ей не близка. Актриса предпочитает, чтобы интимные моменты в кино были более тонкими и намёками, а не прямым показом. Она пояснила, что перестала сниматься обнажённой после того, как поняла: такие сцены не развивают историю.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Интересно, что со временем количество подобных сцен и в самой «Игре престолов» сошло на нет. К финальным сезонам сериал держал рейтинг 18+ скорее из-за жестокости, а не из-за откровенности.

Решение Кларк отказаться от обнажённых сцен распространяется и на другие проекты. Она не хочет, чтобы за ней закрепился определённый образ.

Например, в 2015 году она отказалась от главной роли в «50 оттенках серого» именно из-за обилия подобного контента. Актриса не исключает, что в будущем может сыграть в откровенной сцене, если она будет действительно важна для сюжета. Но она категорически против того, чтобы её имя ассоциировали только с этим.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
