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Киноафиша Статьи «Игра престолов», конечно, хороша, но вы видели этот сериал от Prime Video? Крови не меньше, а герои мрут как мухи

«Игра престолов», конечно, хороша, но вы видели этот сериал от Prime Video? Крови не меньше, а герои мрут как мухи

21 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Идеальное попадание по вайбу в хит HBO.

Если после «Игры престолов» вам кажется, что ни один сериал уже не сможет так же удивлять, попробуйте дать шанс «Пацанам». На первый взгляд эти проекты совершенно разные: в одном — драконы, рыцари и борьба за Железный трон, в другом — супергерои, корпорации и современный мир. Но по ощущениям от просмотра они удивительно похожи.

Здесь никто не находится в безопасности

Одна из причин, почему миллионы зрителей полюбили «Игру престолов», — непредсказуемость. Любой персонаж мог погибнуть в самый неожиданный момент, независимо от своей популярности.

В «Пацанах» работает тот же принцип. Создатели не боятся шокировать зрителей, поэтому заранее угадать судьбу героев практически невозможно. Именно это заставляет смотреть серию за серией без остановки.

Жестокость здесь — часть истории

«Игра престолов» прославилась откровенными сценами, кровавыми сражениями и жестокими сюжетными поворотами. «Пацаны» идут по тому же пути, а иногда даже оказываются смелее.

В сериале много крови, убийств и сцен, которые могут шокировать неподготовленного зрителя. Но это не выглядит самоцелью. Жестокость помогает показать, какими на самом деле могут быть люди, обладающие огромной властью.

Супергерои здесь совсем не герои

Кадр из сериала «Пацаны»

Главная находка «Пацанов» — взгляд на супергероев с неожиданной стороны. Для обычных людей они выглядят идеальными знаменитостями, которых все любят и боготворят.

Но за красивыми улыбками скрываются жадность, тщеславие, ложь и злоупотребление властью. Именно поэтому сериал так интересно смотреть: он постоянно ломает привычные представления о добре и зле.

Почему фанатам Игры престолов стоит попробовать

Конечно, «Пацаны» не заменят Вестерос. Здесь нет драконов, средневековых замков и дворцовых интриг в привычном понимании.

Но по вайбу эти сериалы удивительно близки. Оба держат зрителя в напряжении, оба не боятся избавляться от важных персонажей и оба постоянно подбрасывают сюжетные повороты, после которых хочется сразу включить следующую серию.

Если вам нравилась «Игра престолов» именно за ощущение, что может случиться абсолютно всё, то «Пацаны» — один из лучших вариантов для просмотра после нее.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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