«Игра престолов», «Декстер» или «Во все тяжкие»? Вот какие сериалы зрители считают с идеальными финалами — тут ноль вопросов

Иногда достаточно задать один простой вопрос — и чат взрывается. «Финал какого сериала вы считаете идеальным?» внезапно превратился в лавину эмоций, смеха и ностальгии.

Люди не просто писали в Сети названия — они как будто защищали кусочки собственной жизни. Потому что хороший финал — это не серия, а чувство, с которым ты остаешься после титров.

Когда концовка становится легендой

Чаще всего всплывали «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Клан Сопрано», «Офис», «Тьма», «Настоящий детектив» (первый сезон), «Мистер Робот» и «Клиент всегда мертв».

Это те сериалы, которые умудрились закрыть свои истории так, что зрители не почувствовали себя брошенными. Где каждый герой дошел именно туда, куда должен был, даже если это было больно или несправедливо. Такие финалы не объясняют все — они оставляют послевкусие, которое хочется проживать.

Когда финал вызывает войну

Но были и другие названия — те, что делят людей на лагеря. «Игра престолов», «Остаться в живых», «Как я встретил вашу маму», «Декстер», «Сверхъестественное». Для одних это катастрофа, для других — вполне логичное завершение. И чем популярнее сериал, тем громче спор. Потому что чем больше ты любил историю, тем сильнее она может тебя ранить в финале.

Идеальный финал — миф?

В обсуждении прозвучала точная формула: идеальный финал — это когда после него не хочется спрашивать «и что дальше?». Именно поэтому так ценят «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Клан Сопрано» и «Тьму». Они не оставили крючков ради продолжений — они поставили точку. И, кажется, именно такие сериалы мы вспоминаем потом годами. А у вас какой финал до сих пор сидит в голове?

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».