Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Игра престолов», «Декстер» или «Во все тяжкие»? Вот какие сериалы зрители считают с идеальными финалами — тут ноль вопросов

«Игра престолов», «Декстер» или «Во все тяжкие»? Вот какие сериалы зрители считают с идеальными финалами — тут ноль вопросов

30 декабря 2025 11:21
Кадр из сериала «Игра престолов», «Декстер», «Во все тяжкие»

Никакой пустоты после финальных титров. 

Иногда достаточно задать один простой вопрос — и чат взрывается. «Финал какого сериала вы считаете идеальным?» внезапно превратился в лавину эмоций, смеха и ностальгии.

Люди не просто писали в Сети названия — они как будто защищали кусочки собственной жизни. Потому что хороший финал — это не серия, а чувство, с которым ты остаешься после титров.

Когда концовка становится легендой

Чаще всего всплывали «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Клан Сопрано», «Офис», «Тьма», «Настоящий детектив» (первый сезон), «Мистер Робот» и «Клиент всегда мертв».

Это те сериалы, которые умудрились закрыть свои истории так, что зрители не почувствовали себя брошенными. Где каждый герой дошел именно туда, куда должен был, даже если это было больно или несправедливо. Такие финалы не объясняют все — они оставляют послевкусие, которое хочется проживать.

Когда финал вызывает войну

Но были и другие названия — те, что делят людей на лагеря. «Игра престолов», «Остаться в живых», «Как я встретил вашу маму», «Декстер», «Сверхъестественное». Для одних это катастрофа, для других — вполне логичное завершение. И чем популярнее сериал, тем громче спор. Потому что чем больше ты любил историю, тем сильнее она может тебя ранить в финале.

Идеальный финал — миф?

В обсуждении прозвучала точная формула: идеальный финал — это когда после него не хочется спрашивать «и что дальше?». Именно поэтому так ценят «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Клан Сопрано» и «Тьму». Они не оставили крючков ради продолжений — они поставили точку. И, кажется, именно такие сериалы мы вспоминаем потом годами. А у вас какой финал до сих пор сидит в голове?

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Декстер», «Во все тяжкие»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Читать дальше 30 декабря 2025
Японский доктор Хаус тоже нарушает правила и хамит пациентам: дораму «Медицинская команда Дракон» стоит посмотреть всем любителям процедуралов Японский доктор Хаус тоже нарушает правила и хамит пациентам: дораму «Медицинская команда Дракон» стоит посмотреть всем любителям процедуралов Читать дальше 29 декабря 2025
Кристофер Нолан в восторге, зрители — нет: у «Проклятия», которое сравнивают с «Твин Пиксом», всего 6,4 на КП и это многое объясняет Кристофер Нолан в восторге, зрители — нет: у «Проклятия», которое сравнивают с «Твин Пиксом», всего 6,4 на КП и это многое объясняет Читать дальше 29 декабря 2025
Кухня Дина и Сэма: крутой рецепт от Винчестеров для тех, кто пережил Апокалипсис (и новогодние застолья) Кухня Дина и Сэма: крутой рецепт от Винчестеров для тех, кто пережил Апокалипсис (и новогодние застолья) Читать дальше 29 декабря 2025
Даже Стивен Кинг ждет не дождется продолжения этого сериала-хита 2025 года: «Поспешите, я не молодею!» Даже Стивен Кинг ждет не дождется продолжения этого сериала-хита 2025 года: «Поспешите, я не молодею!» Читать дальше 29 декабря 2025
31 декабря «Очень странные дела» не кончатся: у сериала будет спин-офф — но полюбим ли мы его без братьев Дафферов, Майка, Дастина и других? 31 декабря «Очень странные дела» не кончатся: у сериала будет спин-офф — но полюбим ли мы его без братьев Дафферов, Майка, Дастина и других? Читать дальше 29 декабря 2025
А почему вообще она — Одиннадцать? Вспоминаем откуда у главной героини хита Netflix «Очень странные дела» это имя А почему вообще она — Одиннадцать? Вспоминаем откуда у главной героини хита Netflix «Очень странные дела» это имя Читать дальше 29 декабря 2025
Зумеры посмотрели «Реальную любовь» и пришли в ужас: «Чистый кринж 2000-х — измены, фэтшейминг, харассмент» Зумеры посмотрели «Реальную любовь» и пришли в ужас: «Чистый кринж 2000-х — измены, фэтшейминг, харассмент» Читать дальше 29 декабря 2025
3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас 3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас Читать дальше 29 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше