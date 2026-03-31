Киноафиша Статьи «Игра престолов» безупречна, но в ее тени потерялись эти 3 сериала HBO: зрители их явно недооценили

«Игра престолов» безупречна, но в ее тени потерялись эти 3 сериала HBO: зрители их явно недооценили

31 марта 2026 16:40
Кадры из сериалов «Мир Дикого Запада», «Острые предметы», «Оставленные»

Эти проекты выходили в эпоху популярности Вестероса, но остались в тени главного хита телеканала.

«Игра престолов» на протяжении почти десяти лет оставалась главным проектом HBO. Пока зрители обсуждали судьбу Вестероса, многие достойные сериалы канала незаслуженно оказались в тени. Я выбрала три проекта, которые точно заслуживают большего внимания.

Мир Дикого Запада — амбициозная научная фантастика

Сериал «Мир Дикого Запада» задумывался как масштабный проект, способный стать новым флагманом HBO. Первый сезон получился действительно впечатляющим: сложный сюжет, неожиданные повороты и философские вопросы о природе сознания быстро сделали сериал одним из самых обсуждаемых.

Однако удержать заданный уровень оказалось сложно. Несмотря на это, первый сезон до сих пор считается одним из самых сильных научно-фантастических проектов канала. Многие зрители до сих пор возвращаются к нему, чтобы заново раскрыть детали истории.

«Мир Дикого Запада»

Острые предметы — идеальный мини-сериал

Мини-сериал «Острые предметы» с Эми Адамс стал одной из самых атмосферных драм HBO. История журналистки, возвращающейся в родной город для расследования убийств, сочетает детектив и психологическую драму.

Несмотря на сильный актерский состав и напряженный сюжет, проект быстро исчез из обсуждений. Формат мини-сериала сыграл свою роль — зрители просто переключились на более масштабные шоу. Тем не менее «Острые предметы» остаются одним из самых цельных проектов HBO.

«Острые предметы»

Оставленные — недооцененный шедевр

Сериал «Оставленные» рассказывает о мире, где внезапно исчезают два процента населения. История сосредоточена не на объяснении происходящего, а на эмоциях людей, которые остались.

Проект оказался слишком мрачным и необычным для широкой аудитории. Однако именно эта атмосфера сделала сериал уникальным. Со временем «Оставленные» получили статус одного из самых недооцененных проектов HBO.

«Оставленные»
Фото: Кадры из сериалов «Мир Дикого Запада», «Острые предметы», «Оставленные»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
