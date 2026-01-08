«Игра престолов» — это ведь только первая книга Мартина: почему хит от HBO не назвали «Песнь льда и огня»

У этого решения была своя стратегия.

Сериал HBO, покоривший миллионы зрителей, получил название именно «Игра престолов» неслучайно. Хотя вся сага Мартина называется «Песнь льда и огня», создатели сериала выбрали заглавие первой книги. И на это у студии было несколько причин.

Маркетинговый приём

В одном интервью Джордж Мартин пояснил, что финальное название для сериала выбрали именно на HBO. Писатель предположил, что перед этим канал провел собственные исследования и тестирования. Вероятно, специалисты изучили разные варианты и пришли к выводу, что «Игра престолов» обладает большей маркетинговой силой.

Фраза «Песнь льда и огня» звучит несколько поэтично и сложновато для широкой аудитории. Ее могли бы просто не запомнить или найти слишком вычурной. Телеканалу требовалось емкое и интригующее название, способное конкурировать с такими хитами, как «Сопрано».

Кроме того, создатели хотели привлечь не только поклонников фэнтези. Слишком явный намек на жанр в заглавии мог отпугнуть часть зрителей. А вот «Игра престолов» сразу создает образ политических интриг и борьбы за власть. Это универсальная тема, интересная самой разной публике.

Расхождения в сюжете

Выбор другого названия удачно отделил сериал от книжной саги. Учитывая многочисленные сюжетные расхождения в адаптации, «Игра престолов» закономерно стала самостоятельным произведением.

В книгах цикла «Песнь льда и огня» основной акцент сделан на надвигающейся угрозе Белых ходоков. Ключевой идеей становится глупость людей, поглощенных выяснением отношений перед лицом настоящей опасности.

Сериал же сознательно сместил фокус. Линия Белых Ходоков долгое время оставалась на втором плане.

Главным двигателем сюжета стала напряженная борьба за Железный трон. Именно вопрос о том, кто в конечном итоге займет его, стал центральной интригой для зрителей и основой маркетинговой стратегии проекта, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал точную дату премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств».