«Уровень чудовищный»: Алексей Учитель назвал самое слабое место российского кино — дело не в плохих актерах и режиссерах

Интересно, а есть ли решения?

Режиссёр Алексей Учитель, автор фильмов «Прогулка» и «Космос как предчувствие», в недавнем интервью проекту «Dreamcast» на площадке «VK Видео» сделал одно из самых жёстких публичных заявлений о состоянии российского кино за последнее время.

По его словам, индустрия сейчас переживает острый дефицит качественных сценариев, и именно это, а не бюджеты и не кастинг, он считает главным тормозом развития.

Главный диагноз прозвучал без смягчающих формулировок

Учитель не стал подбирать выражения, описывая ситуацию:

«Мы можем все вместе громко крикнуть: ужасный уровень сценариев. Идей ноль. Самое слабое место российского кино — это сценарий. Какой-то ужас, уровень написания просто чудовищный. Это всем известно».

Режиссёр подчеркнул, что проблема носит не точечный, а системный характер, и с ней сталкиваются практически все, кто работает в производстве.

Проблема не только российская

В разговоре принял участие и его сын — Илья Учитель, режиссёр, сценарист и продюсер, который добавил, что дефицит сильных сценариев сегодня наблюдается не только в России, но и в мировой киноиндустрии.

По его словам, кризис идей, вторичность сюжетов и ориентация на проверенные формулы стали глобальной тенденцией, а не сугубо локальной особенностью нашего рынка.

Почему оценки фильмов падают

Сам Алексей Учитель напрямую связывает общее качество драматургии с тем, как публика воспринимает новые проекты.

Он отметил, что именно слабый сценарий чаще всего тянет вниз даже технически выверенные картины, что в итоге отражается и на зрительских оценках.

Также прочитайте: Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше