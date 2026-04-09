Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Идет почти 20 лет, а от экранов не отлипнуть: я дам ответ, почему все смотрят «След» — феномен на ТВ

Идет почти 20 лет, а от экранов не отлипнуть: я дам ответ, почему все смотрят «След» — феномен на ТВ

9 апреля 2026 12:19
Кадр из сериала «След»

Сериал, если не смотрят, то слышали. 

Детективный сериал «След» не сходит с экранов ТВ уже много лет. Сюжет проекта довольно простой, идут рядовые расследования преступлений. Однако, казалось бы, таких историй уйма, но сериал продолжает выходить регулярно. В чем его феномен?

Почему все смотрят

Сериал «След» остаётся одним из самых обсуждаемых в стране. Я уверена, что главный секрет скрыт в героях. Люди видят в героях не идеалов, а соседей с обычной жизнью и проблемами. Именно это и держит интерес. Также сюжет строится не только вокруг преступления. Каждая серия затрагивает социальные темы: коррупцию, бытовую несправедливость, острые общественные проблемы. По сути сериал просто «тыкает» в наболевшие точки. Все это то, с чем сталкиваются зрители в повседневной жизни.

Ещё одна причина популярности — чёткая развязка. Зло в сериале обычно получают заслуженное наказание. После тяжёлого дня просмотр даёт ощущение справедливости и поднимает настроение.

Сериал идёт уже более двадцати сезонов. За годы сериала собрал постоянную аудиторию, которая не устает возвращаться к новым выпускам.

Что обсуждали в последние годы

В 2020–2026 годах зрительский интерес подогревали эпизоды, которые буквально опирались на действующие события. Для многих сериал стал буквально продолжением новостей.

Коронавирусные сюжеты 2020–2021 годов особенно привлекли внимание. Производство на время приостанавливали, а затем авторы быстро включили тему пандемии в расследования. Зрители писали, что эпизоды соответствуют происходящему в стране и потому резонируют с ними.

Проекты, основанные на реальных преступлениях, тоже вызвали жаркие дебаты. Спецпроект «Садовник» (про Битцевского маньяка Пичушкина) и «Яма» (по делу Ивана Голунова). Люди сходились в баталиях буквально на несколько недель. все это обеспечивает сериалу такую продолжительную популярность.

Фото: Кадры из сериала «След»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше