«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта

Именно таких и хотят видеть рядом с собой представительницы прекрасного пола.

Финал пятого сезона «Первого отдела» уже вышел, но обсуждения сериала в сети только усиливаются. Особенно активны зрительницы, которые признаются: после завершения истории им уже не хватает любимых героев.

В комментариях все чаще появляются эмоциональные признания. Многие пишут, что персонажи Ивана Колесникова и Сергея Жаркова стали для них настоящими телевизионными идеалами.

«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»,

«Мишаня с Юрой — прям мечта»,

«Идеальные мужчины»,

«Настоящие и любимые»,

«Самые-самые».

Такие сообщения регулярно появляются в обсуждениях сериала и фанатских сообществах. Для зрителей Брагин и Шибанов давно перестали быть просто персонажами детективной истории. Их дружба, характер и чувство справедливости сделали героев по-настоящему близкими для аудитории.

Особенно символично, что такие признания звучат накануне 8 Марта. В обсуждениях многие женщины шутят: в этот праздник им хочется не только цветов и бриллиантов, но и встречи с таким мужчиной, как Юра Брагин. Или хотя бы с кем-то, кто немного напоминает Брагина или Шибанова — надежного, честного и умеющего защищать тех, кто рядом.

Похоже, «Первый отдел» сумел сделать то, что удается далеко не каждому сериалу. Его герои стали для зрителей чем-то большим, чем просто экранные персонажи. И судя по реакции поклонников, скучать по Брагину и Шибанову будут еще долго.