Идеальный формат, чтобы скоротать вечер: 3 свежих мини-сериала, которые смотрят по всему миру в марте 2026 года

Новинки на любой вкус — от комедии до триллера.

Стриминговые платформы продолжают выпускать громкие премьеры. Я выбрала три проекта, которые сейчас активно обсуждают зрители.

«Молодой Шерлок» — новая версия легендарного сыщика

Сериал «Молодой Шерлок» на Prime Video предлагает взглянуть на историю знаменитого детектива с неожиданной стороны. Проект рассказывает о юности Шерлока Холмса, когда он только начинает свой путь.

Главную роль исполнил Хиро Файнс Тиффин. Его герой еще не стал тем самым легендарным сыщиком, но уже демонстрирует блестящий ум и острый язык. В сериале также появились Колин Ферт, Джозеф Файнс и Наташа Макэлхоун.

«Владимир» — необычная история о запретной страсти

Мини-сериал «Владимир» от Netflix основан на романе Джулии Мэй Джонас и строится вокруг любовного треугольника.

Главная героиня — преподавательница литературы, которая устала от измен своего мужа. В ее жизни появляется молодой писатель по имени Владимир, и это знакомство быстро превращается в опасную одержимость.

Главные роли исполнили Рэйчел Вайс и Лео Вудалл. Несмотря на академическую атмосферу университетского кампуса, сериал больше напоминает сатирическую драму о желаниях и слабостях людей.

«Хочу секса. Сент-Луис» — криминальная история о любви и предательстве

Мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис» на HBO Max начинается как история случайного знакомства.

Синоптик Кларк Форрест едва не погибает во время шторма, когда его спасает переводчик с жестового языка по имени Флойд. Мужчины начинают дружить, их семьи знакомятся — и постепенно между Кларком и женой Флойда возникает роман.

Именно эта связь запускает цепочку трагических событий, которые превращают семейную драму в криминальный триллер.

Главные роли в проекте исполнили Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор и Линда Карделлини.