«И захват двух поездов, и ограбление банка»: на смену «Первому отделу» НТВ готовит новый хит — про квартет

Телеканал НТВ готовит остросюжетный проект о четырех оперативниках, для которых работа давно стала делом чести. «Разбойный отдел» делает ставку на динамику и характеры — здесь важны не только расследования, но и отношения между героями.

Команда, которую прозвали «мушкетерами»

Ираклий Николадзе, Сергей Туманов, Константин Майбер и Геннадий Фёдоров знакомы еще со школы милиции. Они живут в одном районе, дружат семьями и всегда прикрывают друг другу спины. В отделе им завидуют: вместо бумажной рутины — постоянная работа «в поле», где счет идет на секунды.

Дело, способное разрушить дружбу

След очередного ограбления выводит оперативников на таинственную банду, нападающую на перевозчиков черного нала. Но вскоре становится ясно: преступников ищет не только полиция — за ними охотится и криминальный мир. Погоня превращается в опасную игру, которая грозит конфликтом интересов и расколом команды.

Экшен и ставки выше обычного

Создатели обещают масштаб — от автомобильных гонок до операций в метро и дерзких налетов.

Режиссер Сергей Краснов отмечает:

«Картина будет динамичной, внятной, с интересной атмосферой. У нас будут и гонки на машинах, и захват двух поездов, и ограбления банков… Мы усиленно готовились к съемкам, чтобы реализовать все задуманное».

При этом сериал не делит персонажей на однозначных злодеев и героев: у каждого преступника есть своя причина перейти черту — от жажды мести до безрассудства богатых наследников.

«Разбойный отдел» выглядит как история о выборе — моменте, когда долг сталкивается с личными принципами, а дружба проходит проверку, к которой невозможно подготовиться.