«..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном

13 января 2026 07:29
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Главный страх белого мага Толкин спрятал между строк «Властелина колец».

Во «Властелине колец» Гэндальф и Саурон принадлежат к одному роду духов — майар, и потому у зрителей давно возникает вопрос: почему волшебник ни разу не попытался вызвать Темного Властелина на прямой поединок.

Казалось бы, их силы должны быть сопоставимы. Но Толкин оставил в лоре достаточно деталей, чтобы стало ясно: эта схватка была бы для Гэндальфа почти самоубийством.

Саурон был сильнее изначально

Еще до появления Колец Саурон считался одним из самых могущественных майар. Он формировался как военачальник и стратег еще при Морготе, тогда как Олорин, будущий Гэндальф, был духом вдохновения и мудрости, а не войны.

Единое Кольцо усиливало Саурона

Создав Кольцо, Саурон вложил в него часть своей сущности. Пока оно существовало, он был значительно сильнее любого другого майа в Средиземье и контролировал носителей остальных колец.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Их сила работала по-разному

Гэндальф усиливает других, Саурон подчиняет. В прямом противостоянии маг, зависящий от союзников, всегда слабее того, кто управляет армиями и страхом.

Наследие Моргота

Саурону достались орки, темные культы и страх, впитавшийся в саму Арду. Ему не нужно было завоевывать этот мир заново — он просто продолжал дело хозяина.

Гэндальф был ограничен смертным телом

Истари были связаны плотью. Гэндальф мог умереть навсегда, тогда как Саурон терял лишь оболочку и возвращался снова, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Именно поэтому во «Властелине колец» Гэндальф не шел в открытую дуэль. Его миссия была не победить Саурона силой, а лишить его источника власти — и только так тьма могла быть уничтожена.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
