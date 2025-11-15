Меню
Киноафиша Статьи «И снова перекинулись на 90-е»: режиссер «Тайн следствия» сняла продолжение сериала о выживании в эпоху перемен — зрители в нетерпении

15 ноября 2025 09:25
«Лимитчицы»

Спустя двадцать лет героини возвращаются, чтобы снова бороться — за семью, за любовь и за право на жизнь.

В Твери закончились съёмки второго сезона популярного сериала «Лимитчицы» режиссёра Ольги Кандидатовой, известной по проекту «Тайны следствия».

Продолжение снова расскажет о женщинах, которые однажды приехали в большой город искать себя, а теперь вынуждены выживать в эпоху перемен.

Главные роли исполнили Валерия Федорович, Алексей Демидов, Надежда Лумпова, Маруся Климова, Антон Шаврин и Михаил Евланов.

Премьера состоится на платформе «Смотрим» и в эфире телеканала «Россия» в 2026 году.

Сюжет второго сезона

Прошло почти двадцать лет с момента событий первой части «Лимитчиц». Конец девяностых. Маша, героиня Валерии Федорович, теперь директор ткацкой фабрики, но предприятие переживает тяжёлые времена: сокращения, долги, недовольство рабочих.

Сын Лёша, вернувшийся из армии, связывается с местными криминальными авторитетами, а муж Иван пытается заработать и попадает в неприятности.

Новые испытания ждут и её подруг — Нину и Зою. Нина борется за семью, а Зоя, по словам актрисы Надежды Лумповой, «наконец-то будет бороться за себя и своё счастье».

Атмосфера 90-х и новые героини

Создатели сохранили дух эпохи — на фоне экономических потрясений героини учатся выстоять, не предав ни себя, ни близких.

«Мы видели их в начале семидесятых, а теперь — в конце девяностых, когда всё рушится и приходится начинать заново», — рассказала Надежда Лумпова.

Съёмки проходили в Москве, Твери, Торжке, Павловском Посаде и Минске.

«Лимитчицы»

Реакция на анонс продолжения оказалась противоречивой. Кто-то откликнулся усталым вздохом: «И снова перекинулись на лихие девяностые... Ну куда же без них». Заметно, что части аудитории уже не хочется возвращаться к бесконечной хронике выживания, долговым ямам и мрачным подъездам.

А другие, наоборот, радуются возвращению тематики. «Так для многих это годы ностальгии. Я хоть и не жила тогда, но окунуться в то время — здорово!» — пишет зрительница.

Также прочитайте: Придется выбирать, что смотреть первым: НТВ готовит решающий рывок года — 4 новых сериала подряд, которые давно ждали

Фото: Кадр из сериала «Лимитчицы»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
