Не ремейк советского фильма «Руслан и Людмила»: в России снимут взрослую экранизацию любимой сказки Пушкина

16 февраля 2026 12:19
Кадр из фильма «Руслан и Людмила» (1972)

Новый проект находится в разработке. 

На сессии Национальной кинопремии «Герои большой страны» генеральный продюсер онлайн-кинотеатра PREMIER Давид Кочаров рассказал о новом проекте «Лукоморье» и объяснил его идею. Сессия называлась «Герои молодежи» и была посвящена тому, как экранные персонажи влияют на ценности молодежи и как государство, бизнес и цифровые платформы могут сотрудничать при создании контента.

В обсуждении участвовали представители правительства и индустрии. В числе спикеров были заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская, директор по контенту Wink Александр Косарим, глава производства оригинального контента «Кинопоиска» Михаил Китаев и другие.

Кочаров сообщил, что над «Лукоморьем» работают уже несколько лет и проект поддерживает Институт развития интернета. Он пояснил, что первая часть большой трилогии посвящена сюжету про Руслана и Людмилу. По его словам, это будет сериал для взрослой аудитории и будет отличаться от оригинальной советской версии фильма «Руслан и Людмила». Продюсер отметил, что мир пушкинских произведений в проекте намерены показать широко и разносторонне, и пока эта территория не полностью освоена. В основе сюжета — взросление Руслана: он отправляется спасать любимую и защищать свою землю.

Стоит отметить, что в 2026 году выйдет проект под таким же названием. Его сюжет строится вокруг отличницы Маши Аксеновой и хулигана Ивана Красилова, которые через портал попадают в мир сказок.

