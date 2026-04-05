И рейтинги неплохие, и все серии уже вышли: 3 российских сериала 2026 года, которые можно посмотреть полностью

2026 год уже подарил зрителям несколько интересных российских сериалов, которые успели получить хорошие оценки и внимание аудитории. Среди новинок — фантастический триллер, необычный детектив и эмоциональная драма. Рассказываем о трех проектах, которые уже можно добавить в список для просмотра.

Резервация — тревожный фантастический триллер

Сериал «Резервация» переносит зрителей в загадочную закрытую зону, где перестают действовать привычные законы. Главный герой — бывший полицейский Сергей, который возвращается домой и обнаруживает, что его район оказался отрезан от внешнего мира аномалией.

Он отправляется внутрь, чтобы найти свою семью, но быстро понимает, что в резервации происходит нечто более страшное — там исчезают дети. В главных ролях — Денис Шведов, Екатерина Волкова и Филипп Янковский. Рейтинг на Кинопоиске — 6,6.

Менталистка — детектив с элементами мистики

Сериал «Менталистка» рассказывает историю психолога Полины Михайловой, которая обладает необычным даром. Прикоснувшись к предмету или человеку, она может увидеть их прошлое.

Героиня устраивается работать в полицию, скрывая свои способности, и пытается найти пропавшую сестру. Ее напарником становится скептик Игорь Ветров, который постепенно начинает верить в способности Полины. Рейтинг на Кинопоиске — 7,2.

Встать на ноги — сильная драма о втором шансе

Сериал «Встать на ноги» рассказывает историю бывшего заключенного Андрея Стародубова, который возвращается домой после 20 лет тюрьмы. Он пытается наладить отношения с дочерью, которая винит его в трагедии прошлого.

История сочетает драму, семейные конфликты и тему второго шанса. В главных ролях — Гоша Куценко и Мила Ершова. Сериал получил рейтинг 7,9 на Кинопоиске и уже стал одной из самых обсуждаемых новинок.

Эти три проекта показывают, насколько разнообразными получились российские сериалы 2026 года. Каждый из них предлагает свою атмосферу и историю, которая способна заинтересовать зрителей.