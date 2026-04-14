5 шокирующих правил жизни московских бояр XVII века — в учебниках не найдете

Многие представляют жизнь бояр как постоянные пиры и шикарные усадьбы. На деле многое было иначе: они не могли покинуть Москву без воли царя, жили в домах, похожих на укрепления, и строго соблюдали домашние правила.

Дома бояр: роскошь без излишеств

Боярские дворы были почти как отдельные хозяйства. Там были жилые постройки, конюшни, амбары, погреба и избы для слуг. Каменные здания встречались редко — дорого. Чаще строили из дерева. Внутри дома были просторные и высокие комнаты.

Как выглядел дом боярина

Подклеть — нижний этаж для запасов и слуг.

Горница — главный жилой этаж для хозяев.

Вышки — над сенями добавочные комнаты, иногда в виде башен.

На стенах всегда висели иконы. Они придавали дому церковную атмосферу. Только к концу XVII века у богатых появились картины. Но были они в основном на религиозные сюжеты.

Как бояре XVII века проводили день

День боярина был чётко распланирован.

Утро начиналось с молитвы в моленной. Днём многие шли на службу при царском дворе. Обед проходил дома, часто с гостями. Пользовались в основном мисками и деревянными ложками. После обеда полагался отдых, иногда сон.

Вечером либо возвращалась служба, либо время проводили с семьёй. Боярыня вела иной уклад. Она занималась рукоделием, следила за слугами и совершала религиозные обряды. Развлечения у неё были скромные: пение, музыка и редкие выступления шутов.

Боярские пиры: как ели в XVII веке

На застольях не было привычных столовых приборов. Еду подавали в больших мисках. Ели руками или ложками из дерева. Ножи применяли редко — мясо уже было нарезано. Что чаще подавали: жареное мясо и дичь, рыбу и икру, соленья и мочёные яблоки, разные каши и хлеб, мёд с пряниками. Из напитков предпочитали квас, медовуху и вино. Водку пили реже — её связывали с простым народом.

Тайны и запреты боярских жён

Жёнам бояр не разрешалось выходить без сопровождения. На праздниках они появлялись редко. Но в начале застолья должны были символически подать вино гостям. Основное место женщины — женская половина дома. Там шили, молились и руководили слугами. Иногда слушали музыку и смотрели выступления шутов.

Почему жизнь бояр была не такой уж сладкой

Несмотря на богатство, у бояр было много ограничений. Нарушение правил могло привести к потере благосклонности царя. Путь из Москвы без разрешения был закрыт и грозил ссылкой. К концу XVII века появились перемены: некоторые ездили за границу, перенимали европейские манеры и новые обычаи за столом. Но они по‑прежнему оставались высшим сословием с жёсткими рамками поведения.