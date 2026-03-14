И Паламарчук тут, и Колесников: какие детективные премьеры НТВ ждать после финала «Первого отдела 5»

В целом достойных замен достаточно, чтобы не скучать по Брагину и Шибанову.

Финал «Первого отдела 5» оставил зрителей с привычным ощущением: сериал закончился, а вечерний слот НТВ снова пуст. За сезон 2025–2026 телеканал уже показал 18 премьерных проектов, среди них «Душегубы 2», «Васька», «Константинополь» и сам «Первый отдел». Впереди ещё несколько громких детективов, которые могут удержать аудиторию у экранов.

«Невский 8»

Продолжение одного из главных хитов НТВ. Восьмой сезон насчитывает 30 серий, съёмки стартовали весной 2024 года и продолжаются до сих пор.

Антон Васильев снова играет Павла Семёнова, а вместе с ним в кадр возвращаются Андрей Гульнев и Дмитрий Паламарчук. Главная интрига сезона — как сценаристы объяснят загадочное «воскрешение» героя после событий предыдущей части.

«Ночной»

12-серийный детектив Алана Дзоциева основан на реальных событиях. Сюжет вдохновлён историей ангарского маньяка, поэтому проект сравнивают с сериалом «Душегубы».

Главную роль майора Жерехова исполнил Константин Стрельников. Его герой ведёт расследование серии жестоких убийств, постепенно выходя на след преступника.

«Число зверя»

Ретро-детектив из 1990-х с Дмитрием Паламарчуком в роли следователя Алексея Кирсанова. Проект состоит из 12 серий и уже давно готов, но премьера всё откладывается.

По сюжету Кирсанов получает «чёрную метку» от криминального авторитета и переводится из Смоленска в Ярославль, чтобы спасти семью.

«Страх над Невой 2. Огненный круг»

Восемь новых серий продолжат историю расследований в советском Ленинграде. Действие переносится в 1970 год. Майор КГБ Владимир Чубин и лейтенант МВД Егор Фёдоров снова объединяются, чтобы раскрыть серию ритуальных убийств, пишет автор Дзен-канала «Мир современного кино».

«Мёртвая точка»

Ближайшая премьера НТВ — 16-серийный детектив Сергея Краснова. Главная героиня Рита Галич (Карина Андоленко) пытается доказать невиновность своего отца, которого обвиняют в убийстве аспирантки. Собственное расследование выводит её на крупный рейдерский синдикат. В ролях увидите Ивана Колесникова.

Если после «Первого отдела» снова хочется крепкого криминального сюжета, у НТВ запас проектов ещё далеко не исчерпан. В ближайшие месяцы канал явно собирается держать детективную планку.