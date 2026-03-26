И оскароносцы не помогли: голливудские картины, которые правились с треском — одна станет большим сюрпризом

26 марта 2026 21:02
Кадры из фильмов «Война миров», «Любовь - боль», «Каратэ-пацан: Легенды»

От «Войны миров» провала точно не ждали.

Порой даже самые крутые блокбастеры становятся полным разочарованием. Множество специалистов трудятся как единый механизм, чтобы превратить простую идею в полноценный фильм. Порой даже самая тщательно организованная съемка может обернуться провалом. Иногда причиной неудачи становятся серьезные проблемы, но порой фильм портит сам себя по самым нелепым причинам. Рассмотрим несколько таких примеров.

«Война миров»

Прошлогодняя адаптация «Войны миров» оказалась провальной. Но действительно ли все было так плохо с самого начала? Скорее всего, нет. Этот научно-фантастический фильм, собравший множество «Золотых малин», снимали в 2020 году в условиях пандемии.

Из-за коронавируса Айс Кьюб работал в полной изоляции: без актеров и даже без режиссера Рича Ли. Ли руководил съемками через видеосвязь, а команда была минимальной.

Хотя инди-фильмы вроде «Хосты» продемонстрировали, что можно создать качественное кино в разгар пандемии, это было скорее исключением. Айс Кьюб в «Войне миров» выглядит совершенно растерянным, и причина, скорее всего, в отсутствии режиссера рядом, полагающегося лишь на видеосвязь.

С учетом всех этих проблем, «Война миров» стала известным провалом.

«Любовь - боль»

Как бы хорош ни был сценарий, неправильный выбор актеров способен все испортить. Это произошло с комедией «Любовь - боль», выпущенной в прошлом году.

Идея была многообещающей: Ке Хюи Куан, обладатель «Оскара», играет бывшего киллера, ставшего риелтором, который вынужден вспомнить старые навыки. Однако его партнершей стала Ариана ДеБоуз, которая также недавно получила «Оскар». Разница в возрасте в двадцать лет — это не самое страшное, но между ними абсолютно отсутствует химия.

Поскольку фильм сосредоточен на их взаимодействии, отсутствие химии разрушает задумку. Это наглядно показывает, как важен кастинг: хороший выбор актеров незаметен, но любая ошибка может стать критической.

«Каратэ-пацан: Легенды»

Сама концепция «Каратэ-пацан: Легенды» казалась идеальной. Новый фильм объединял оригинальную историю с ремейком 2010 года, в котором снимался Джеки Чан.

Маркетинг обещал гармоничную встречу Дэниела ЛаРуссо и мистера Хана в исполнении Джеки Чана, но фильм не смог выполнить даже эту простую задачу. Главная проблема заключалась в том, что Дэниел появляется на экране только в третьем акте, почти через час после начала, в фильме длиной 94 минуты.

В результате экранного времени у Дэниела оказалось слишком мало, чтобы наладить значимое взаимодействие с мистером Ханом. «Легенды» больше напоминают скучный эпизод из другого фильма, а не гармоничное слияние двух проектов.

Фото: Кадры из фильмов «Война миров», «Любовь - боль», «Каратэ-пацан: Легенды»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Когда Голливуд берется за аниме, получается 5% на Rotten Tomatoes: 3 самых провальных экранизации Когда Голливуд берется за аниме, получается 5% на Rotten Tomatoes: 3 самых провальных экранизации Читать дальше 27 марта 2026
Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Читать дальше 26 марта 2026
3 самых ожидаемых триллера апреля: «Хищник» и другие фильмы, которые нельзя пропустить 3 самых ожидаемых триллера апреля: «Хищник» и другие фильмы, которые нельзя пропустить Читать дальше 26 марта 2026
Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали Читать дальше 26 марта 2026
Netflix взял эти истории Стивена Кинга и выдал экранизации ничуть не хуже: 3 самых удачных триллера в коллекции Netflix взял эти истории Стивена Кинга и выдал экранизации ничуть не хуже: 3 самых удачных триллера в коллекции Читать дальше 26 марта 2026
Этот недооценённый ужастик 2025 года называют преемником «Пункта назначения»: критики дали 64% на RT, а зрители пересматривают скримеры Этот недооценённый ужастик 2025 года называют преемником «Пункта назначения»: критики дали 64% на RT, а зрители пересматривают скримеры Читать дальше 26 марта 2026
«Интерстеллар» Нолана только зря считали шедевром: «Одна большая сюжетная дыра, позор» «Интерстеллар» Нолана только зря считали шедевром: «Одна большая сюжетная дыра, позор» Читать дальше 25 марта 2026
5 провальных ужастиков, из которых случайно получились отличные комедии: все настолько плохо, что даже… смешно 5 провальных ужастиков, из которых случайно получились отличные комедии: все настолько плохо, что даже… смешно Читать дальше 25 марта 2026
От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3» От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3» Читать дальше 25 марта 2026
