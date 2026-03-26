И оскароносцы не помогли: голливудские картины, которые правились с треском — одна станет большим сюрпризом

Порой даже самые крутые блокбастеры становятся полным разочарованием. Множество специалистов трудятся как единый механизм, чтобы превратить простую идею в полноценный фильм. Порой даже самая тщательно организованная съемка может обернуться провалом. Иногда причиной неудачи становятся серьезные проблемы, но порой фильм портит сам себя по самым нелепым причинам. Рассмотрим несколько таких примеров.

Прошлогодняя адаптация «Войны миров» оказалась провальной. Но действительно ли все было так плохо с самого начала? Скорее всего, нет. Этот научно-фантастический фильм, собравший множество «Золотых малин», снимали в 2020 году в условиях пандемии.

Из-за коронавируса Айс Кьюб работал в полной изоляции: без актеров и даже без режиссера Рича Ли. Ли руководил съемками через видеосвязь, а команда была минимальной.

Хотя инди-фильмы вроде «Хосты» продемонстрировали, что можно создать качественное кино в разгар пандемии, это было скорее исключением. Айс Кьюб в «Войне миров» выглядит совершенно растерянным, и причина, скорее всего, в отсутствии режиссера рядом, полагающегося лишь на видеосвязь.

С учетом всех этих проблем, «Война миров» стала известным провалом.

Как бы хорош ни был сценарий, неправильный выбор актеров способен все испортить. Это произошло с комедией «Любовь - боль», выпущенной в прошлом году.

Идея была многообещающей: Ке Хюи Куан, обладатель «Оскара», играет бывшего киллера, ставшего риелтором, который вынужден вспомнить старые навыки. Однако его партнершей стала Ариана ДеБоуз, которая также недавно получила «Оскар». Разница в возрасте в двадцать лет — это не самое страшное, но между ними абсолютно отсутствует химия.

Поскольку фильм сосредоточен на их взаимодействии, отсутствие химии разрушает задумку. Это наглядно показывает, как важен кастинг: хороший выбор актеров незаметен, но любая ошибка может стать критической.

Сама концепция «Каратэ-пацан: Легенды» казалась идеальной. Новый фильм объединял оригинальную историю с ремейком 2010 года, в котором снимался Джеки Чан.

Маркетинг обещал гармоничную встречу Дэниела ЛаРуссо и мистера Хана в исполнении Джеки Чана, но фильм не смог выполнить даже эту простую задачу. Главная проблема заключалась в том, что Дэниел появляется на экране только в третьем акте, почти через час после начала, в фильме длиной 94 минуты.

В результате экранного времени у Дэниела оказалось слишком мало, чтобы наладить значимое взаимодействие с мистером Ханом. «Легенды» больше напоминают скучный эпизод из другого фильма, а не гармоничное слияние двух проектов.