И «Невский», и «Первый отдел» — померкнут: нашла другой сериал — детективная драма с рейтингом 8.4

20 марта 2026 09:54
Кадр из сериала «Нулевой пациент»

Что можно посмотреть, если очень соскучились по интересным детективам. 

Последние годы у поклонников сериалов особой любовью пользовались детективы «Невский» и «Первый отдел», однако их сюжеты весьма похожи. Если вы хотите детектив, даму и эпоху СССР, то есть великолепный вариант — сериал «Нулевой пациент». Его рейтинг на «Кинопоиске» — 8.4, а также проект входит в топ-250.

О чем сериал

Конец 1980‑х, Калмыцкая АССР. Молодой педиатр Кирсан Аюшев заподозрил у ряда своих маленьких пациентов ВИЧ, но старшие коллеги отказались всерьёз воспринимать его опасения, и он тайно отправил анализы в Москву. Положительный результат подтвердил его опасения, и в расследование включился столичный эпидемиолог Дмитрий Гончаров — специалист по этой почти неизвестной в СССР болезни. От действий московского учёного и провинциального врача теперь зависят судьбы десятков детей, нескольких взрослых и, возможно, безопасность всей страны.

Почему стоит посмотреть

Я посмотрела «Нулевой пациент» и до сих пор впечатлением — это редкий сериал, который «ломает» сердце. Передо мной развернулась трагедия первой массовой вспышки ВИЧ в детской больнице Элисты: история о том, как халатность и желание сохранить репутацию стоили здоровья и жизней. Стоит напомнить, что сериал основам на реальных событиях.

Актёрская игра захватывает: Аскар Ильясов в роли Кирсана Аюшева — искренний и решительный, Никита Ефремов в роли столичного эпидемиолога Дмитрия Гончарова — проницателен, а Евгений Стычкин добавляет глубины конфликту. Перестроечная атмосфера воссоздана с такой тщательностью, что интерьер больницы, одежда и мелочи быта возвращают в конец 1980‑х.

Сериал умело балансирует между медицинской драмой и детективом: расследование держит в напряжении, а поиск виновных превращается в личную битву за правду.

Фото: Кадр из сериала «Нулевой пациент»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
