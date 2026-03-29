И красивая любовь, и детектив: этот мини-сериал жду с нетерпением — ТВЦ всегда блистает интересным

ТВЦ объявил о серии детективных премьер, которые выйдут на канале в следующем месяце.

3 апреля в эфир выйдет двухсерийная детективная мелодрама «Персидская бирюза». В проекте сыграли Екатерина Смирнова, Любовь Матюшина, Никита Абдулов, Андрей Сипин, Инна Хотеенкова и Антон Афанасьев, уточняет пресс-служба канала.

В центре сюжета — тридцатилетняя медсестра Нина Цветкова, которую играет Екатерина Смирнова. Нина добрая и отзывчивая, но одинока и живёт с бабушкой.

Однажды на её балкон с верхнего этажа спрыгивает мужчина и просит спрятать его, утверждая, что сосед с этажа убит, а его нельзя выдавать — он только что вышел по УДО. Мужчина клянётся в своей невиновности, и Нина почему-то ему верит.

Вскоре выясняется, что у соседя была ценная ювелирная брошь с бирюзой, принадлежавшая одной из императриц, и поиск этой вещи переворачивает привычную жизнь героини.

4 апреля на ТВЦ покажут детективную мелодраму «Таёжная история» с Евгенией Вайс в главной роли. Её героиня Мария Светлова, профессиональная спортсменка, которая усердно тренируется, чтобы попасть в сборную и выиграть международный турнир.

Но вскрывается, что Марию давно заменили и в команде, и в семье: соперница забрала её тренера и мужа. С разбитым сердцем Маша уезжает к деду-егерю в глухой лес. Там ей снова придётся бегать и стрелять, но на этот раз ставка уже не медаль, а собственная жизнь.