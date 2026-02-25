Меню
Киноафиша Статьи И «Игра престолов», и новый хит HBO «Рыцарь Семи Королевств» ошиблись в главном: мы пересчитали королевства и оказалось, что их не 7

25 февраля 2026 10:00
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Земли были поделены по-другому.

Зрители, внимательно следившие за событиями в Вестеросе на протяжении «Игры престолов», «Рыцаря Семи Королевств» и «Дома дракона», наверняка замечали любопытное несоответствие. Семь Королевств упорно называют именно так, хотя на самом деле их насчитывается девять.

Эта путаница тянется ещё с тех времён, когда Эйгон Завоеватель только начинал объединять континент под своей властью.

Эйгон I Таргариен

Чтобы понять, откуда взялось название «Семь королевств», придётся отмотать время назад — в эпоху Эйгона Завоевателя, задолго до событий и «Дома дракона», и самой «Игры престолов». Когда Эйгон со своими сёстрами‑жёнами высадился в устье Черноводной, на карте Вестероса действительно существовало семь независимых государств.

Севером правил Торрхен Старк, Горой и Долиной — Роннел Аррен, Железные острова и Речные земли принадлежали Харрену Хоару, Утёс контролировал Лорен Ланнистер, Простором управлял Мерн Гарденер Девятый, Штормовые земли — Аргилак Дюррандон, а Дорн оставался за Менией Мартелл. Именно эти семь территорий Эйгон и собирался завоевать, что успешно провернул за два года.

Когда его короновали в Староместе, он официально стал «Повелителем семи королевств», хотя на тот момент это было не совсем правдой. Дорнийцы так и не покорились: они ушли в горы и вели партизанскую войну, а принцесса Мерия твёрдо стояла на своём. Лишь спустя почти два столетия, благодаря мирному брачному договору, Дорн наконец вошёл в состав объединённого государства.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Девять королевств

На самом деле королевств в итоге стало целых девять, и виной тому — реформы самого Эйгона Завоевателя. Изначально Речные земли вместе с Железными островами составляли одно государство под властью дома Хоар, но после завоевания Эйгон разделил их.

В награду за поддержку Таргариенов Речные земли отдали Талли, а Железные острова — Грейджоям. Так семь превратились в восемь.

Но Завоеватель на этом не остановился и выделил ещё одну территорию — Королевские земли вокруг будущей столицы, а не только гавань, и они напрямую подчинялись только короне. В таком составе Вестерос и просуществовал вплоть до событий «Игры престолов», с той лишь разницей, что позже Королевские земли перешли под контроль Баратеонов, напоминает автор Дзен‑канала «Мир комиксов и кино».

Фото: Кадры из сериалов «Рыцарь Семи Королевств», «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
