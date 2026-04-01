Меню
Русский English
Отмена
Сходство с вождем 0: люди недовольны кастом «Сталина» — только Сухоруков угодил, остальные мимо (эксклюзивные фото)

1 апреля 2026 11:50
Кадр со съемок сериала «Сталин»

Картина заявлена как историко-политическая драма из 4 серий.

Первые кадры «Сталина» появились всего через месяц после начала съёмок, и реакция оказалась ожидаемо бурной. Интерес высокий, но вместе с ним — вопросы, которые обычно возникают, когда берутся за фигуры такого масштаба.

О чём фильм и кто за ним стоит

Проект снимает Владимир Бортко, он же написал сценарий. История охватывает период от окончания Второй мировой войны до смерти Сталина в 1953 году, то есть один из самых напряжённых этапов в истории страны.

Картина заявлена как историко-политическая драма из 4 серий. Производством занимаются «Триикс Медиа» и KION, а съёмки продолжатся как минимум до середины лета, параллельно публике обещают показывать новые материалы.

Каст и первая реакция

Главную роль исполняет Игорь Миркурбанов, Берию играет Александр Яцко, Хрущёва — Виктор Сухоруков. В проекте также задействованы Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарёв, Юлия Рутберг и другие.

Сразу после публикации первых кадров обсуждение сместилось в сторону внешнего сходства. Зрители отмечают, что актёры не всегда визуально совпадают с историческими фигурами, и это становится главным предметом споров.

«И это наш вождь? Совсем ведь не похож, разве нет», «Сухоруков еще более-менее на Хрущева похож, а вот актера на роль Берии взяли совсем непохожего», «Вообще непохожи ведь», – пишут в группе «Триикс медиа».

Почему к проекту столько внимания

Интерес подогревается не только темой, но и фигурой режиссёра. Бортко уже обозначил задачу — показать не оценку, а факты, и именно такой подход делает проект чувствительным к любой детали.

На уровне Госдумы к фильму уже проявили интерес, подчёркивая значимость темы. В результате «Сталин» оказывается в ситуации, где ожидания изначально завышены, а любое решение будет рассматриваться максимально внимательно.

Фото: Кадр со съемок сериала «Сталин»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше