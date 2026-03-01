Не только НТВ снимает хорошие детективы: 16-серийный сериал от Первого канала посмотрела одним махом — Луговая великолепна

Иногда хочется посмотреть мелодраму с нотками детектива, но без вечного «мрачняка». Сериал «Нинель» в этом случае идеально подходит. Чем интересен проект?

О чем сериал

«Нинель» — российская криминальная мелодрама о молодой выпускнице школы. В Пятигорске в конце 80‑х она, стремясь спасти отца от тюрьмы, становится соучастницей мошенника и, пользуясь своими актерскими способностями, организует сложные аферы, чтобы доказать его невиновность.

Почему стоит посмотреть

Сериал сочетает элементы мелодрамы и криминального триллера. История держит напряжение до самого финала и прекрасно скоротает выходные. Все перевоплощения Нинель добавляют в сюжет динамику и экшен. Мария Луговая великолепно справилась с этой ролью.

Съемки проходили в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске. Живописные локации добавляют картинке визуальной глубины и делают атмосферу более насыщенной. Проект подойдет тем, кто ищет легкое, но захватывающеекино с понятной мотивацией героев.