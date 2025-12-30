И «бред галимый», и «ужас», и «смотрим с интересом»: сериал «Ничья в пользу КГБ» вышел на НТВ, мгновенно расколов аудиторию

Зрители спорят о логике, эпохе и сценарии — равнодушных не осталось.

Сериал «Ничья в пользу КГБ» стартовал на НТВ 29 декабря и почти сразу стал поводом для бурных обсуждений.

Исторический детектив о противостоянии КГБ и ЦРУ в 1986 году зрители приняли неоднозначно: одни втянулись с первых серий, другие — выключили, не дождавшись финала первого эпизода.

«Посмотрели практически не отрываясь»

Часть аудитории признаётся, что сериал зацепил уже на старте. Один из зрителей пишет:

«Первую серию посмотрели практически не отрываясь, действие развивается довольно динамично, пока всё нравится, интерес к фильму есть! Смотрим дальше».

Другие отмечают, что несмотря на вопросы к деталям, интрига работает, а актёрский состав вызывает доверие.

Претензии к эпохе и деталям

Но параллельно разворачивается совсем другой разговор — о несоответствиях времени и логике происходящего.

Зрители указывают на ошибки в форме, терминологии и работе спецслужб. В обсуждениях звучит прямое недоумение:

«В очередной раз в фильмах про 80-е упоминают пожизненное. Ну не было в те годы такого срока, всё, что больше 15 лет — высшая мера».

«Бред галимый» и «хватит, переключил»

Самые жёсткие отзывы не маскируют раздражение. Один из комментариев звучит предельно прямо:

«Фильм просто ужас. Никогда не видел и надеюсь не увижу такой белеберды».

Другой зритель подводит итог ещё короче: «Хватит. Переключил». Критикуют и сцены задержаний, и поведение персонажей, и саму стилизацию, которую называют неубедительной.

«Ничья в пользу КГБ» стал сериалом, который мгновенно разделил аудиторию на два лагеря. Его продолжают смотреть из интереса и параллельно ругать за неточности, спорить о достоверности и обсуждать каждую серию. Похоже, главного результата проект уже добился — о нём говорят.

