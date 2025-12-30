Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи И «бред галимый», и «ужас», и «смотрим с интересом»: сериал «Ничья в пользу КГБ» вышел на НТВ, мгновенно расколов аудиторию

И «бред галимый», и «ужас», и «смотрим с интересом»: сериал «Ничья в пользу КГБ» вышел на НТВ, мгновенно расколов аудиторию

30 декабря 2025 17:38
«Ничья в пользу КГБ»

Зрители спорят о логике, эпохе и сценарии — равнодушных не осталось.

Сериал «Ничья в пользу КГБ» стартовал на НТВ 29 декабря и почти сразу стал поводом для бурных обсуждений.

Исторический детектив о противостоянии КГБ и ЦРУ в 1986 году зрители приняли неоднозначно: одни втянулись с первых серий, другие — выключили, не дождавшись финала первого эпизода.

«Посмотрели практически не отрываясь»

Часть аудитории признаётся, что сериал зацепил уже на старте. Один из зрителей пишет:

«Первую серию посмотрели практически не отрываясь, действие развивается довольно динамично, пока всё нравится, интерес к фильму есть! Смотрим дальше».

Другие отмечают, что несмотря на вопросы к деталям, интрига работает, а актёрский состав вызывает доверие.

«Ничья в пользу КГБ»

Претензии к эпохе и деталям

Но параллельно разворачивается совсем другой разговор — о несоответствиях времени и логике происходящего.

Зрители указывают на ошибки в форме, терминологии и работе спецслужб. В обсуждениях звучит прямое недоумение:

«В очередной раз в фильмах про 80-е упоминают пожизненное. Ну не было в те годы такого срока, всё, что больше 15 лет — высшая мера».

«Бред галимый» и «хватит, переключил»

Самые жёсткие отзывы не маскируют раздражение. Один из комментариев звучит предельно прямо:

«Фильм просто ужас. Никогда не видел и надеюсь не увижу такой белеберды».

Другой зритель подводит итог ещё короче: «Хватит. Переключил». Критикуют и сцены задержаний, и поведение персонажей, и саму стилизацию, которую называют неубедительной.

«Ничья в пользу КГБ» стал сериалом, который мгновенно разделил аудиторию на два лагеря. Его продолжают смотреть из интереса и параллельно ругать за неточности, спорить о достоверности и обсуждать каждую серию. Похоже, главного результата проект уже добился — о нём говорят.

Также прочитайте: 3 новых сериала НТВ про то, что бывших правоохранителей не бывает: замыкает список «Черное солнце 2»

Фото: Кадр из сериала «Ничья в пользу КГБ»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%: не стыдно рекомендовать 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%: не стыдно рекомендовать Читать дальше 30 декабря 2025
Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками» Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками» Читать дальше 30 декабря 2025
На кону не только миллион евро, но и жизнь: этот сериал с рейтингом 7.5 не зря называют российским «Остаться в живых» На кону не только миллион евро, но и жизнь: этот сериал с рейтингом 7.5 не зря называют российским «Остаться в живых» Читать дальше 30 декабря 2025
Поклонники «Метода» должны оценить: свежий сериал-детектив «Пейшенс» про архивариуса-аутиста зацепил зрителей на 7.6 баллов Поклонники «Метода» должны оценить: свежий сериал-детектив «Пейшенс» про архивариуса-аутиста зацепил зрителей на 7.6 баллов Читать дальше 30 декабря 2025
Когда сошлись актёры из «Невского», «Слова пацана» и «Пищеблока»: зрители PREMIER назвали лучший российский сериал года Когда сошлись актёры из «Невского», «Слова пацана» и «Пищеблока»: зрители PREMIER назвали лучший российский сериал года Читать дальше 30 декабря 2025
Рейтинг 8.2 и место в топ-250: Первый канал в январе возвращает один из лучших сериалов последних лет Рейтинг 8.2 и место в топ-250: Первый канал в январе возвращает один из лучших сериалов последних лет Читать дальше 29 декабря 2025
Когда твой папа — маньяк: этот мини-сериал от Netflix зайдет поклонникам «Как приручить лису» Когда твой папа — маньяк: этот мини-сериал от Netflix зайдет поклонникам «Как приручить лису» Читать дальше 29 декабря 2025
Открытый финал и слишком много вопросов: будет ли второй сезон сериала «Тайный советник» на НТВ Открытый финал и слишком много вопросов: будет ли второй сезон сериала «Тайный советник» на НТВ Читать дальше 29 декабря 2025
Криминал без мрака и комедия без кривляний: сериал «Под контролем» напоминает «О чем говорят мужчины» и проглатывается за 1–2 вечера Криминал без мрака и комедия без кривляний: сериал «Под контролем» напоминает «О чем говорят мужчины» и проглатывается за 1–2 вечера Читать дальше 29 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше