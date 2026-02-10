И 5 сезон будет, и свадьба Ниляй с красавчиком: в Сеть утекли новые спойлеры к «Клюквенному щербету»

Турецкая драма «Клюквенный щербет» снова заставляет зрителей строить догадки: проект, который уже не раз удивлял сюжетными поворотами, похоже, готовится к продолжению. По данным турецких журналистов, сериал получил предварительное одобрение на пятый сезон — и это после разговоров о возможном финале. Судя по всему, интерес аудитории оказался сильнее любых сомнений.

Пятый сезон — вопрос почти решённый

Ещё недавно обсуждалось, что история может завершиться, а сценаристы даже готовили вариант развязки. Но стабильные рейтинги изменили ситуацию: создатели решили не прощаться с героями. Официального подтверждения пока нет, однако в индустрии всё чаще говорят о том, что продолжение — лишь вопрос времени.

Сорванная помолвка и новые конфликты

Ближайшие эпизоды обещают немало драматизма. Помолвка Асиля и Элиф окажется под угрозой после громкого заявления о его давнем романе с Нурсемой. Когда Абдуллах потребует публичных извинений, Нурсема откажется — и семейное напряжение мгновенно выйдет на новый уровень.

Тем временем любовный треугольник между Нурсемой, Асилем и Ильхами станет ещё острее. По слухам, победителем в борьбе за сердце героини окажется Асиль, а Ильхами снова переживёт болезненное разочарование — почти доведя отношения до свадьбы.

Свадьба Ниляй — главное событие впереди

Особое внимание приковано к линии Ниляй. Подруга семьи Рукие решит сосватать девушку своему сыну Ягызу, и это предложение неожиданно получит поддержку. В итоге героев ждёт свадьба — быстрая и, возможно, не самая безоблачная. О будущем этого брака инсайдеры говорят осторожно, намекая, что испытания не заставят себя ждать.

Похоже, сериал не собирается сбавлять обороты: новые союзы, старые обиды и семейные войны снова переплетутся в одну большую историю. А значит, впереди у зрителей ещё немало поводов переживать за любимых персонажей.