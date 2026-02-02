Хюррем на самом деле никогда не любила Сулеймана: сюжет самого романтичного турецкого сериала — просто обман

Хюррем-султан на протяжении всего сериала «Великолепный век» уверяла всех в своей безграничной любви к Сулейману. Этой романтичной версии охотно верили зрители, восхищаясь силой её чувств.

Но так ли всё было на самом деле? Некоторые считают, что настоящими мотивами наложницы были не любовь, а холодный расчёт и инстинкт выживания. Есть несколько моментов, которые заставляют задуматься и увидеть в её поступках не романтику, а тонкую стратегию.

Месть

Многие забывают, как Хюррем оказалась в столице Османской империи. Её привезли туда против воли, как вещь, оторвав от родного дома. Ещё на корабле девушка открыто говорила о своей ненависти к похитителям. И вдруг, спустя считанные дни, она якобы страстно влюбляется в самого могущественного из них. Не слишком ли быстро это произошло?

Месяцами она твердила султану о своей любви, пытаясь убедить в этом, возможно, и саму себя. Но в одном из снов, где ей явилась мать, Хюррем пыталась оправдаться. Она признавалась, что её связь с правителем — это, в первую очередь, месть.

Такое объяснение кажется куда более правдоподобным. История Роксоланы часто напоминает классический пример стокгольмского синдрома. Пленённая девушка, особенно в столь юном возрасте, могла принять эту сложную психологическую связь за настоящее чувство. Но это была скорее стратегия выживания, замешанная на желании отомстить, чем любовь.

Алчность

Едва освоившись в гареме, Роксолана не скрывала своих амбиций. Она откровенно говорила подруге Марии, что не намерена довольствоваться ролью простой рабыни. Её взгляд с явной завистью устремлялся к этажу фавориток, где жили избранные султана. Она хотела быть среди них.

Но довольно скоро и этого статуса ей стало мало. Её цели выросли: теперь она желала управлять не только гаремом, но и самой империей.

Любовь к роскоши Хюррем также не прятала. Она выбирала самые дорогие ткани для платьев и носила множество массивных украшений. Даже её корона была символом невероятного богатства.

Конечно, она жертвовала на благотворительность больше других. Однако не стоит забывать, что и её собственное жалование было самым высоким в гареме.

Страх

Хюррем часто говорила, что боится потерять султана, называя его любовью всей жизни. Звучало это красиво, но вряд ли было чистой правдой. Она, как женщина умная и расчётливая, отлично понимала реальное положение вещей.

Вся её сила, дворец, титул и даже безопасность детей — всё это держалось исключительно на благосклонности Сулеймана. Без его защиты её ждала бы незавидная участь. Именно этот страх за собственное будущее, а не высокие чувства, и заставлял её так беспокоиться о его благополучии.