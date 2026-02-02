Меню
Хюррем на самом деле никогда не любила Сулеймана: сюжет самого романтичного турецкого сериала — просто обман

Хюррем на самом деле никогда не любила Сулеймана: сюжет самого романтичного турецкого сериала — просто обман

2 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Великолепный век»

У героини были причины на притворство.

Хюррем-султан на протяжении всего сериала «Великолепный век» уверяла всех в своей безграничной любви к Сулейману. Этой романтичной версии охотно верили зрители, восхищаясь силой её чувств.

Но так ли всё было на самом деле? Некоторые считают, что настоящими мотивами наложницы были не любовь, а холодный расчёт и инстинкт выживания. Есть несколько моментов, которые заставляют задуматься и увидеть в её поступках не романтику, а тонкую стратегию.

Месть

Многие забывают, как Хюррем оказалась в столице Османской империи. Её привезли туда против воли, как вещь, оторвав от родного дома. Ещё на корабле девушка открыто говорила о своей ненависти к похитителям. И вдруг, спустя считанные дни, она якобы страстно влюбляется в самого могущественного из них. Не слишком ли быстро это произошло?

Месяцами она твердила султану о своей любви, пытаясь убедить в этом, возможно, и саму себя. Но в одном из снов, где ей явилась мать, Хюррем пыталась оправдаться. Она признавалась, что её связь с правителем — это, в первую очередь, месть.

Такое объяснение кажется куда более правдоподобным. История Роксоланы часто напоминает классический пример стокгольмского синдрома. Пленённая девушка, особенно в столь юном возрасте, могла принять эту сложную психологическую связь за настоящее чувство. Но это была скорее стратегия выживания, замешанная на желании отомстить, чем любовь.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Алчность

Едва освоившись в гареме, Роксолана не скрывала своих амбиций. Она откровенно говорила подруге Марии, что не намерена довольствоваться ролью простой рабыни. Её взгляд с явной завистью устремлялся к этажу фавориток, где жили избранные султана. Она хотела быть среди них.

Но довольно скоро и этого статуса ей стало мало. Её цели выросли: теперь она желала управлять не только гаремом, но и самой империей.

Любовь к роскоши Хюррем также не прятала. Она выбирала самые дорогие ткани для платьев и носила множество массивных украшений. Даже её корона была символом невероятного богатства.

Конечно, она жертвовала на благотворительность больше других. Однако не стоит забывать, что и её собственное жалование было самым высоким в гареме.

Страх

Хюррем часто говорила, что боится потерять султана, называя его любовью всей жизни. Звучало это красиво, но вряд ли было чистой правдой. Она, как женщина умная и расчётливая, отлично понимала реальное положение вещей.

Вся её сила, дворец, титул и даже безопасность детей — всё это держалось исключительно на благосклонности Сулеймана. Без его защиты её ждала бы незавидная участь. Именно этот страх за собственное будущее, а не высокие чувства, и заставлял её так беспокоиться о его благополучии.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
