Киноафиша Статьи Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде

Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде

22 декабря 2025 21:31
Кадр из сериала «Великолепный век»

Ей спас жизнь один предмет.

Поведение Роксоланы во дворце султана всегда было переменчивым. В самом начале, попав в гарем, она удивила всех своим дерзким и непокорным нравом.

Однако довольно быстро девушка осознала, что одной лишь строптивостью цели не достичь. Тогда она решила сменить тактику, взяв на вооружение хитрость и обаяние. Её тонкие интриги и умение расположить к себе султана в итоге и стали главным сюжетом «Великолепного века».

Фаворитка Сулеймана

Сулейман оказался под властью обаяния Хюррем. Он быстро настолько привязался к ней, что уже не представлял своей жизни без её присутствия.

Однако другие обитатели гарема смотрели на фаворитку с большим сомнением. Даже после рождения наследников она не смогла завоевать их искреннее уважение или расположение.

Хюррем и Валиде

Отношения Хюррем с матерью султана были откровенно враждебными. Валиде видела, как крепнет влияние невестки, и это её бесило.

В отчаянии она пошла на хитрость. Султану она нашептала, будто Хюррем встречалась с другим мужчиной — художником Лукой. Если бы та солгала, её ждала бы страшная участь, неминуемая казнь.

Подстроив откровенный разговор, Валиде ждала разоблачения. Хюррем уже готовилась оправдываться, но заметила нечто в отражении серебряного чайника. За ширмой прятался сам Сулейман — мать привела его в свидетели.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Осознав ловушку, хасеки мгновенно взяла себя в руки. Она сделала вид, что не понимает, о чём речь, и искренне удивилась клевете. Эта игра спасла её, а Валиде оказалась в неловком положении обманщицы.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
