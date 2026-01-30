Узерли взяли в последний момент: вот кто должен был играть любимую Сулеймана

Мерьем Узерли попала в проект за неделю до съемок, и эта роль принесла ей настоящую славу.

Дольше всего создатели «Великолепного века» искали актрису на роль Хюррем. Много актрис пробовались на эту роль, однако все сомнения отпали только после появления Узерли на площадке. Ее взяли, хотя актриса практически не знала турецкий язык. До турецкой саги актриса снялась во многих проектах, однако славу они ей не принесли. Кто еще пробовался на роль Хюррем?

Фахрие Эвджен

Звезда сериала «Королек — птичка певчая» практически вошла в каст. Для нее уже был подготовлен контракт. Однако продюсеры внезапно передумали. Причины отказала не назывались, но в то время инсайдеры уверяли, что на съемочной площадке появился Узерли, которая очаровала всех. Также сообщалось, что Фахрие больше внешне подходила роль Махидевран, однако она была уже занята.

Правда, Тимур Савджи с командой не забыли Фахрие. Именно ей они даровали главную роль в проекте «Королек — птичка певчая».

Роксана Кунтер

На кастинге также побывала представительница османской династии, которая оказалась в родстве с легендарной Хюррем-султан. Речь идет о спортивном комментаторе Роксане Кунтер.

Ее отец, вдохновленный историей о прабабушке Роксолане, дал дочери имя в ее честь. Позже Кунтер отказалась, так как ее очень пугал ненормированный график. Звезда турецкого телевидения была замужем и воспитывала маленького сына. Она боялась, что не сможет много времени уделять семье.

Ойкю Челик

У Ойкю был впечатляющий опыт работы в исторических проектах, и она легко бы справилась с этой ролью. Однако создали тянули с решением. До появления Узерли они до последнего выбирали между Ойкю и Фахрие, однако потом появилась Мерьем, и Хюррем была найдена.

Также продюсеров смущало, что до «Великолепного века» актриса исполнила главную роль в саге «Махпейкер», где она сыграла Махфируз-султан. Создатели очень боялись сравнения не в пользу своего проекта.