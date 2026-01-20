«Ловелас и красавчик превратился в дедулю»: честная реакция зрителей на появление Хью Гранта в «Бриджит Джонс 4»

Долгожданное возвращение культовой героини состоялось в 2025 году с выходом фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки». Уникальная история о вечно попадающей впросак журналистке, чьи жизненные перипетии растянулись на экране уже более двух десятилетий, снова доказала свою актуальность. Зрители по-прежнему с волнением следят за её комичными неурядицами и сердечными метаниями.

Всё началось с оригинального фильма, который подарил миру один из самых обаятельных любовных треугольников в истории ромкома. Бриджит разрывалась между двумя полярными мужчинами: ненадёжным сердцеедом Дэниелом Кливером в исполнении неподражаемого Хью Гранта и чопорным, но глубоко порядочным адвокатом Марком Дарси, которого воплотил Колин Ферт.

Оглушительный успех первой части закономерно привёл к сиквелу. Однако «Бриджит Джонс: Грани разумного», вышедший в 2004 году, был встречен критиками с заметной прохладой. Многие сочли его сюжетные ходы надуманными, а шутки — повторением пройденного.

Хью Грант и «Бриджит Джонс 3»

Возвращение франшизы в 2016 году с фильмом «Бриджит Джонс 3» произошло уже в обновлённом составе. Место харизматичного негодяя Дэниела Кливера, которого все привыкли видеть в исполнении Хью Гранта, занял новый претендент на сердце героини в лице персонажа Патрика Демпси. Причиной такой кадровой рокировки стал жёсткий отказ самого Гранта участвовать в проекте.

Актёр открыто критиковал литературную основу сиквела. Он отмечал, что, хотя продолжение и опиралось на одну из книг Хелен Филдинг, предложенный ему сценарий радикально ушёл от духа и сюжетных линий первоисточника.

«Роман был превосходен, но та версия сценария, что попала ко мне, имела с ним мало общего», — говорил тогда Грант.

Хью Грант и «Бриджит Джонс 4»

В итоге в третьем фильме его персонажа объявили погибшим в авиакатастрофе. Однако в финале оставили намёк на возможное возвращение, признав ошибку в газетной статье.

И не зря: Хью Грант всё же появится в четвёртой части «Бриджит Джонс». В интервью актёр давал хвалебные отзывы о новом сценарии, называя его лучшим за всю историю франшизы. Но после выхода фильма зрители засомневались в его дальновидности, посчитав, что Дэниелу Кливеру лучше было бы остаться мертвым.

«Дарси нет, и Кливера лучше бы не было бы, от его героя ничего и не осталось», «Плейбой сидит с детьми подруги? Это просто смешно!», «Включила фильма и увидела, как ловелас и красавчик превратился в дедулю, сразу выключила», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.