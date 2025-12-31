Хью Джекман выбрал любимый российский фильм: а зрители обрушились на ленту с критикой

От замечаний не спасла даже блистательная игра Константина Хабенского.

Голливудский актёр Хью Джекман с интересом относится к российскому кинематографу. Несколько лет назад, находясь в Москве с пресс-туром фильма «Живая сталь», он неожиданно поделился своими впечатлениями.

Звезда назвал одну отечественную картину, которая произвела на него особенно сильное впечатление. Этой лентой оказалась драма, вызвавшая в своё время весьма неоднозначную реакцию у публики.

Любимый фильм Хью Джекмана

Хью Джекман старается следить за современными фильмами, включая российское кино. Он уверен, что там появляются по-настоящему достойные картины.

«Я смотрел "Адмиралъ". Мне он очень, очень понравился», — поделился актёр.

Эта драма произвела на него настолько сильное впечатление, что он начал изучать историю Колчака. Джекман даже углубился в биографию реального офицера, чтобы отделить факты от художественного вымысла в фильме.

Критика фильма «Адмиралъ»

Фильм режиссёра Андрея Кравчука посвящён судьбе адмирала Александра Колчака. Блестяще эту роль исполнил Константин Хабенский. Действие разворачивается на фоне Первой мировой войны, революции и последующей Гражданской войны.

История сочетает масштабные события с личной драмой — любовью Колчака и Анны Тимиревой. Кравчук не раз подчёркивал, что лента не является строгой документальной хроникой. Главной задачей было показать через персонажа ценности: долг, честь и нравственность.

Однако фильм «Адмиралъ» получил и немало критики. На «Кинопоиске» рейтинг проекта составляет 7,1 балла.

Его упрекали в излишней героизации Колчака, которого некоторые историки не считают однозначным патриотом. Нашли в картине и ряд исторических неточностей. Но, судя по всему, Хью Джекмана эти споры не затронули.

