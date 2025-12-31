Меню
Хью Джекман выбрал любимый российский фильм: а зрители обрушились на ленту с критикой

Хью Джекман выбрал любимый российский фильм: а зрители обрушились на ленту с критикой

31 декабря 2025 12:19
Хью Джекман

От замечаний не спасла даже блистательная игра Константина Хабенского.

Голливудский актёр Хью Джекман с интересом относится к российскому кинематографу. Несколько лет назад, находясь в Москве с пресс-туром фильма «Живая сталь», он неожиданно поделился своими впечатлениями.

Звезда назвал одну отечественную картину, которая произвела на него особенно сильное впечатление. Этой лентой оказалась драма, вызвавшая в своё время весьма неоднозначную реакцию у публики.

Любимый фильм Хью Джекмана

Хью Джекман старается следить за современными фильмами, включая российское кино. Он уверен, что там появляются по-настоящему достойные картины.

«Я смотрел "Адмиралъ". Мне он очень, очень понравился», — поделился актёр.

Эта драма произвела на него настолько сильное впечатление, что он начал изучать историю Колчака. Джекман даже углубился в биографию реального офицера, чтобы отделить факты от художественного вымысла в фильме.

Кадр из фильма «Адмиралъ»

Критика фильма «Адмиралъ»

Фильм режиссёра Андрея Кравчука посвящён судьбе адмирала Александра Колчака. Блестяще эту роль исполнил Константин Хабенский. Действие разворачивается на фоне Первой мировой войны, революции и последующей Гражданской войны.

История сочетает масштабные события с личной драмой — любовью Колчака и Анны Тимиревой. Кравчук не раз подчёркивал, что лента не является строгой документальной хроникой. Главной задачей было показать через персонажа ценности: долг, честь и нравственность.

Однако фильм «Адмиралъ» получил и немало критики. На «Кинопоиске» рейтинг проекта составляет 7,1 балла.

Его упрекали в излишней героизации Колчака, которого некоторые историки не считают однозначным патриотом. Нашли в картине и ряд исторических неточностей. Но, судя по всему, Хью Джекмана эти споры не затронули.

Кадр из фильма «Адмиралъ»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Джаред Лето перечислил причины, по которым любит Россию.

Фото: Кадры из фильмов «Адмиралъ» (2008), «Сын» (2022)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
