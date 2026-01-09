Меню
Хватит страдать: 7 турецких сериалов нового поколения, которые удивили даже Netflix — турдизи 2.0, где нет плачущих невест и мачо с усами

Хватит страдать: 7 турецких сериалов нового поколения, которые удивили даже Netflix — турдизи 2.0, где нет плачущих невест и мачо с усами

9 января 2026 18:37
Кадр из сериала «Анатомия хаоса» (2025)

Никаких гаремов и мелодрам. Тут кое-что поинтереснее.

Турецкие сериалы уже давно перестали быть просто романтическими историями про любовь с препятствиями. Сегодня их снимают для Netflix, Disney+ и других стримингов, а сюжеты ныряют в жанры, где раньше не ступала нога турдизи: фэнтези, технотриллер, нуар и даже социальная сатира.

Хочется новизны? Тогда вот семь проектов, где Турция попробовала быть другой — и получилось.

«Шахмаран» (2023)

Миф и любовь, змеи и люди — Netflix взял на себя смелость соединить всё это в одну историю. Девушка Шахсу приезжает в Адану и узнаёт, что стала частью древней легенды о царице змей. Фэнтези здесь соседствует с мелодрамой, а кадры так красивы, что иногда забываешь о диалогах. Кинопоиск даёт 7,5 — и, похоже, заслуженно.

«Портной» (2023)

В мире моды тоже не без драмы. Пеями шьёт платье для невесты друга, не подозревая, что влюбляется в ту самую девушку. Внутри — страсть, вина, тайны и даже откровенные сцены, что вызвало споры в Турции. Чагатай Улусой в роли хрупкого, почти болезненного героя — неожиданное и сильное попадание.

«Кладбище» (2022)

Сериал, где красота уступает место жестокости. Комиссар Онем расследует преступления против женщин, сталкиваясь с предвзятостью мужчин и глухой стеной молчания. Это не динамичный триллер, а мрачная притча о справедливости, от которой невозможно оторваться.

«Врата времени» (2024)

Что, если турецкий гений создаст компанию будущего, а потом потеряет всё из-за любви? «Врата времени» — редкий пример технотриллера из Турции: короткие серии по 40 минут, интрига, бизнес, страсть и тайны прошлого. Мнения зрителей разделились, но динамика удерживает до конца.

«Комната для допросов» (2024)

Один из самых крепких криминальных сериалов последних лет. Джихан расследует смерть отца и раскрывает коррупцию в верхах. Темп — медленный, почти театральный, зато эмоциональная плотность зашкаливает. Это не про улики, а про боль, память и хрупкость правды.

«Анатомия хаоса» (2025)

Свежий сериал, где хирург теряет сестру и превращается из спасателя в мстителя. За знакомым сюжетом — человеческая драма, где месть и доброта оказываются несовместимы. Айтач Шашмаз играет героя, который проходит путь от света к тьме — и зрители идут за ним, не отводя глаз.

«Платоническая любовь» (2025)

Бутик-отель, две сестры и гость, который рушит всё. Смешно, горько, иронично — Турция смеётся над собой и своими сериалами. Это не любовная история, а почти театральная комедия про выбор и цену искренности. Керем Бюрсин и Ойкю Караэль — идеальный дуэт для такого хаоса.

Эти сериалы не похожи на привычные турецкие драмы. Они смелые, многослойные и, главное, живые — такие, после которых уже не хочется возвращаться к привычным историям про бедную девушку и богатого наследника, пишет автор Дзен-канала «Изнанка сериала».

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем отличается турецкий сериал «Далекий город» от ливанского оригинала «Аль Хайба».

Фото: Кадр из сериала «Анатомия хаоса» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
