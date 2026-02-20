Меню
Хватит смотреть только на Семенова и Брагина: 3 российских сериала, где детективы — настоящие профессионалы

20 февраля 2026 07:29
Кадры из сериалов «Бизон. Дело манекенщицы», «За час до рассвета», «Северная звезда»

Три сериала, где расследование — это не фон, а настоящая дуэль характеров, ума и принципов.

Иногда кажется, что мы уже пересмотрели все громкие детективы. Но стоит копнуть глубже — и находятся проекты с сильной атмосферой, нестандартными героями и историями, которые цепляют не хуже хитов прайм-тайма. Делюсь тремя сериалами, где сыщики — не просто люди в погонах, а личности с характером и внутренним конфликтом.

«Бизон. Дело манекенщицы»

Москва 1970-х. В Доме моделей находят убитой известную манекенщицу. Расследование поручают майору Кириллу Бессонову по прозвищу Бизон (Сергей Безруков). Он упрямый, принципиальный и не привык закрывать глаза на неудобную правду.

Чем дальше продвигается дело, тем очевиднее: это не случайная трагедия, а клубок интриг и скрытых связей. Атмосфера эпохи передана очень точно — от костюмов до настроения времени. И главное — наблюдать за Бизоном по-настоящему интересно.

«Бизон. Дело манекенщицы»

«За час до рассвета»

1946 год. Город, который ещё не оправился от войны. Капитан Денис Журавлёв поступает на службу к жёсткому майору Шумейко по прозвищу Сатана (Константин Хабенский). Им предстоит выйти на след опасной банды во главе с Клещом.

«За час до рассвета» — это мрачный, напряжённый детектив о послевоенной реальности. Шумейко — герой сложный, местами резкий, но профессионал до мозга костей. Дуэт с молодым подчинённым добавляет драматизма, а расследование держит в напряжении до финала.

Хватит смотреть только на Семенова и Брагина: 3 российских сериала, где детективы — настоящие профессионалы

«Северная звезда»

Майор Стас Ракитин (Артём Ткаченко) после роковой ошибки оказывается в колонии строгого режима «Северная звезда». Но даже за решёткой он остаётся сыщиком.

Тюрьма становится новым полем расследования: Ракитин выходит на след загадочного маньяка по прозвищу Дровосек. Здесь много психологического напряжения и неожиданных поворотов. И главный вывод — бывших полицейских действительно не бывает.

Хватит смотреть только на Семенова и Брагина: 3 российских сериала, где детективы — настоящие профессионалы
Фото: Кадры из сериалов «Бизон. Дело манекенщицы», «За час до рассвета», «Северная звезда»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
