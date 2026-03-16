Хватит плакать по «Первому отделу»: эти 3 детектива вы могли пропустить в 2025 году — не только долгие сериалы

16 марта 2026 10:23
Кадры из сериалов «Красный шелк», «Тайный советник», «Отдел нераскрытых дел»

Что стоит посмотреть, если любите детективные истории? 

Недавно НТВ показал финал пятого сезона «Первого отдела». Однако на нем все же не сошелся свет клином и в 2025 году было немало интересных детективных историй, которые вы могли упустить.

Красный шелк

Эпичный исторический детектив с боевыми элементами, действие которого происходит в 1927 году.

По Транссибирской магистрали везут тайные бумаги, от которых зависит будущее СССР и Китая. В поезде полно иностранных агентов и преступников, и прикрывать курьеров вынужден некогда служивший при царе агент. Именно на этом строится весь сюжет.

Милош Бикович в роли эффектного экс‑разведчика Николая Гарина просто великолепен. Фильм погружает в ретро‑нуарную атмосферу — роскошный экспресс, снежные просторы Байкала и стилистика, напоминающая классический «восточный экспресс». Экшн насыщен трюками и перестрелками в закрытом пространстве, что добавляет зрелищности.

Тайный советник

Напряженный детектив о неофициальном тандеме бывшего оперативника и адвоката.

Лучший опер Москвы Павел Костиков (Евгений Шириков) после тяжелого ранения и смерти напарника переведён в аналитический отдел на бумажную работу. Тайно он помогает вдове погибшего — адвокату Полине (Елена Радевич) — и вместе они начинают распутывать дела, в которых замешаны высокопоставленные чиновники и «свои» в полиции.

Сильная драма о чувстве вины, любви и стремлении к правде вопреки системе.

Отдел нераскрытых дел

Британская новинка 2025 года на Netflix по известным скандинавским триллерам Юсси Адлера‑Ольсена.

Детектив Карл Мёрк (Мэттью Гуд) — человек сложного характера с ПТСР. Он возглавляет новый отдел Q, который работает в подвале эдинбургской полиции. Им поручено разбирать «висяки» десятилетней давности. Первое расследование касается исчезновения прокурора с парома, которое случилось четыре года назад.

Мэттью Гуд создает образ харизматичного одиночки, отсылающий к Шерлоку и доктору Хаусу. Сериал окутан мрачной атмосферой в стиле НТВ — эдинбургские туманы, готические мотивы и глубокий психологизм от автора, знакомого по культовому «Ходу королевы».

Фото: Кадры из сериалов «Красный шелк», «Тайный советник», «Отдел нераскрытых дел»
Камилла Булгакова
