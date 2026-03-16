Хватит плакать по «Первому отделу»: эти 3 детектива вы могли пропустить в 2025 году — не только долгие сериалы

Недавно НТВ показал финал пятого сезона «Первого отдела». Однако на нем все же не сошелся свет клином и в 2025 году было немало интересных детективных историй, которые вы могли упустить.

Эпичный исторический детектив с боевыми элементами, действие которого происходит в 1927 году.

По Транссибирской магистрали везут тайные бумаги, от которых зависит будущее СССР и Китая. В поезде полно иностранных агентов и преступников, и прикрывать курьеров вынужден некогда служивший при царе агент. Именно на этом строится весь сюжет.

Милош Бикович в роли эффектного экс‑разведчика Николая Гарина просто великолепен. Фильм погружает в ретро‑нуарную атмосферу — роскошный экспресс, снежные просторы Байкала и стилистика, напоминающая классический «восточный экспресс». Экшн насыщен трюками и перестрелками в закрытом пространстве, что добавляет зрелищности.

Напряженный детектив о неофициальном тандеме бывшего оперативника и адвоката.

Лучший опер Москвы Павел Костиков (Евгений Шириков) после тяжелого ранения и смерти напарника переведён в аналитический отдел на бумажную работу. Тайно он помогает вдове погибшего — адвокату Полине (Елена Радевич) — и вместе они начинают распутывать дела, в которых замешаны высокопоставленные чиновники и «свои» в полиции.

Сильная драма о чувстве вины, любви и стремлении к правде вопреки системе.

Британская новинка 2025 года на Netflix по известным скандинавским триллерам Юсси Адлера‑Ольсена.

Детектив Карл Мёрк (Мэттью Гуд) — человек сложного характера с ПТСР. Он возглавляет новый отдел Q, который работает в подвале эдинбургской полиции. Им поручено разбирать «висяки» десятилетней давности. Первое расследование касается исчезновения прокурора с парома, которое случилось четыре года назад.

Мэттью Гуд создает образ харизматичного одиночки, отсылающий к Шерлоку и доктору Хаусу. Сериал окутан мрачной атмосферой в стиле НТВ — эдинбургские туманы, готические мотивы и глубокий психологизм от автора, знакомого по культовому «Ходу королевы».