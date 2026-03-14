Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хватит пересматривать «Место встречи изменить нельзя»: нашли 3 других сериала — есть и из топа-250

14 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Чёрные волки»

Что можно посмотреть, если культовую ленту уже пересмотрели миллион раз. 

Конечно, картина «Место встречи изменить нельзя» является культовой детективной историей. Не просто так рейтинг на «Кинопоиске» 8.9. Это великолепный результат. Однако есть и другие интересные сериалы, которые могут вам понравиться.

«Крик совы»

Действие сериала разворачивается в СССР в 1957 году. В маленьком городке происходят загадочные преступления. Их расследуют капитан КГБ Иван Александрович Митин (Сергей Пускепалис) и майор Бахнин (Андрей Мерзликин). Рецензент заметил, что дуэт напоминает Жеглова и Шарапова. По его мнению, исполнители справились с ролями не хуже Высоцкого и Конкина. Сюжет называют захватывающим. Я просмотрела сериал за один день. Удивительно, что любовная линия вписана особо удачно: она не заслоняет основной пласт повествования и помогает раскрыть персонажей. Сериал входит в топ-250 лучших проектов.

«Чёрные волки»

Действие происходит в Ярославле в 1950‑е. Бывший оперативник Павел Хромов (Сергей Безруков) вышел из тюрьмы после обвинения в не совершённом им преступлении. Вскоре он узнаёт о смерти сестры. За этим стоит местная ОПГ «Чёрные волки», терроризировавшая город несколько лет. Хромов берётся очистить город от преступников и вернуть себе доброе имя капитана милиции. Безруков для меня в этой роли выглядит не совсем убедительно — мне кажется, образ будто писали под другого актёра. Зато многие второстепенные герои сыграли великолепно. Я бы особенно выделила ряд актеров — Александра Коршунова, Владимира Капустина и Владимира Юматова. Очень нравится интрига, логичная развязка и атмосфера советских 50-х.

«Забытый»

Это менее известный сериал режиссёра Владимира Щеголькова. Действие происходит в 1949 году. Бывший оперативник Сергей Гастев (Евгений Цыганов) намеревался уйти на пенсию, но столкнулся с коррупцией и злоупотреблениями среди чиновников. В попытках добиться справедливости он едва не оказался за решёткой и ушёл из органов. Позже он начал преподавать право в университете. Гастев вновь втянут в расследование серии загадочных преступлений. Вместе с помощником Ильёй Ропней (Александр Ильин) он выходит на фигуры высокого ранга. Особенно интересно в этом сериале наблюдать за игрой Ильина, которого многие знают по роли недалекого Лобанова из «Интернов».

Фото: Кадр из сериала «Чёрные волки»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше