Хватит пересматривать «Место встречи изменить нельзя»: нашли 3 других сериала — есть и из топа-250

Конечно, картина «Место встречи изменить нельзя» является культовой детективной историей. Не просто так рейтинг на «Кинопоиске» 8.9. Это великолепный результат. Однако есть и другие интересные сериалы, которые могут вам понравиться.

«Крик совы»

Действие сериала разворачивается в СССР в 1957 году. В маленьком городке происходят загадочные преступления. Их расследуют капитан КГБ Иван Александрович Митин (Сергей Пускепалис) и майор Бахнин (Андрей Мерзликин). Рецензент заметил, что дуэт напоминает Жеглова и Шарапова. По его мнению, исполнители справились с ролями не хуже Высоцкого и Конкина. Сюжет называют захватывающим. Я просмотрела сериал за один день. Удивительно, что любовная линия вписана особо удачно: она не заслоняет основной пласт повествования и помогает раскрыть персонажей. Сериал входит в топ-250 лучших проектов.

«Чёрные волки»

Действие происходит в Ярославле в 1950‑е. Бывший оперативник Павел Хромов (Сергей Безруков) вышел из тюрьмы после обвинения в не совершённом им преступлении. Вскоре он узнаёт о смерти сестры. За этим стоит местная ОПГ «Чёрные волки», терроризировавшая город несколько лет. Хромов берётся очистить город от преступников и вернуть себе доброе имя капитана милиции. Безруков для меня в этой роли выглядит не совсем убедительно — мне кажется, образ будто писали под другого актёра. Зато многие второстепенные герои сыграли великолепно. Я бы особенно выделила ряд актеров — Александра Коршунова, Владимира Капустина и Владимира Юматова. Очень нравится интрига, логичная развязка и атмосфера советских 50-х.

«Забытый»

Это менее известный сериал режиссёра Владимира Щеголькова. Действие происходит в 1949 году. Бывший оперативник Сергей Гастев (Евгений Цыганов) намеревался уйти на пенсию, но столкнулся с коррупцией и злоупотреблениями среди чиновников. В попытках добиться справедливости он едва не оказался за решёткой и ушёл из органов. Позже он начал преподавать право в университете. Гастев вновь втянут в расследование серии загадочных преступлений. Вместе с помощником Ильёй Ропней (Александр Ильин) он выходит на фигуры высокого ранга. Особенно интересно в этом сериале наблюдать за игрой Ильина, которого многие знают по роли недалекого Лобанова из «Интернов».