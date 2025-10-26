Меню
Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети

26 октября 2025 20:04
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Пользователи поразились изобретательности героини.

Фильм «Москва слезам не верит» стал сборником разных женских судеб. Каждая из трёх подруг шла к своему счастью разными путями.

Особенно зрительницам полюбилась Катерина — её сила духа восхищала. Пережив предательство и став матерью-одиночкой, она смогла построить блестящую карьеру.

А её роскошная квартира с дорогой мебелью стала символом успеха. Но один кухонный предмет в этом интерьере вызвал у советских зрителей вопросы.

Сцена в фильме «Москва слезам не верит»

В одной из сцен есть любопытная деталь — Катерина разливает суп не из кастрюли, а из нарядной фарфоровой супницы. В советское время такая посуда действительно не была редкостью, но её обычно использовали для праздничных обедов.

Современные зрители заметили несоответствие: для деловой и практичной героини такой изысканный ритуал кажется нехарактерным.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Мнения зрителей

Зрители разошлись во мнениях о знаменитой супнице Катерины. Одни напоминают, что её героиня не отличалась кулинарными талантами — у деловой женщины вряд ли нашлось бы время на готовку и подачу блюд в такой посуде. И возможно она хотела лишь произвести приятое впечатление на Гошу, а потому достала все лучшее.

Другие видят в этом тонкий психологический ход: для Тихомировой супница была не просто посудой, а символом статуса. Она не прятала дорогой фарфор, а использовала его в быту, подчеркивая свой успех.

«Подача супа из супницы ставит хозяйку во главе стола. Вероятно она так хотела поставить Гошу на место, показать ему, в какую семью он пытается войти», «Симулирует идеальную семью. Вводит Гошу в заблуждение, хитро», — отметили комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Людмила из «Москва слезам не верит» не пригласила на вечеринку Тосю и Николая.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
