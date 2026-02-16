Меню
Киноафиша Статьи Хватило и получаса, чтобы обойти «Игру престолов» и набрать 9,9 на IMDb: почему эпизоды «Рыцаря Семи Королевств» такие короткие

16 февраля 2026 20:04
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Формат серий выбран неспроста.

«Рыцарь Семи Королевств» стартовал уверенно и сразу собрал тёплые отзывы. Зрители хвалят, рейтинги растут, но один вопрос всплывает в обсуждениях постоянно: почему серии такие короткие? Полчаса, от силы сорок минут — почти как у комедийных ситкомов. Для вселенной, где привыкли к часовым эпикам, это выглядит неожиданно.

Шоураннер Айра Паркер объяснил, что дело не в экономии и не в спешке. Просто формат диктует первоисточник. История, рассказанная в повестях о Дунке и Эгге, не требует растягивания. Она держит темп ровно настолько, чтобы не провисать. Шесть серий, каждая около получаса — и ни одной лишней минуты.

Айра Паркер объяснил, что хронометраж закладывали ещё на стадии сценария. Первый сезон строится вокруг «Межевого рыцаря» — небольшой повести, где большая часть действия происходит в голове героя. Перенести такую внутреннюю драматургию на экран непросто, и поначалу авторы вообще сомневались, вытянет ли этот материал полноценный сериал.

Канал не стал давить и требовать растягивать историю до привычного часового формата. Решили подогнать форму под содержание, а не под франшизу. Короткие серии позволяют держать плотность, не разбавлять сюжет водой и не добавлять лишних линий.

Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Рейтинги проекта

Разговоры о коротком хронометраже особенно оживились после четвёртой серии. Её выпустили раньше запланированного, чтобы не пересекаться с трансляцией Супербоула, и она оказалась сильной.

В центре эпизода — последствия конфликта Дунка с Эйрионом Таргариеном и долгожданное раскрытие тайны Эгга. Зрители и критики сошлись во мнении: это уровень большого кино. На IMDb эпизод получил 9,7 балла из десяти — один из лучших результатов за всю историю франшизы.

А уже пятая серия побила и этот рекорд, получив феноменальные 9,9.

Фото: Кадры из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
