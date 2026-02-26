Меню
В «Бандитском Петербурге» снимались настоящие криминальные авторитеты: заметили «серого кардинала» Северной столице и не только?

26 февраля 2026 09:54
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Интересный факт, после которого хочется пересмотреть сериал.

В большинстве случаев для съемок строятся специальные павильоны, однако часть серий «Первого отдела» снимали в реальных кабинетах полиции по одному из районов Петербурга. При этом при съемках другого сериала у актеров были более сильные эмоции, так как в съемочном процессе участвовали настоящие авторитеты.

Одним из таких людей был самый влиятельный житель Санкт‑Петербурга в то время — Роман Цепов, которого называли «Серым кардиналом». Сам Цепов основал охранную фирму «Балтик‑Эскорт», предоставлявшую услуги как представителям криминального мира, так и высокопоставленным чиновникам и просто влиятельным людям 90‑х. Часто организация занималась урегулированием вопросов в игорной сфере, что также принесло ее основателю немалую известность, пишет автор Дзен-канала «Русский киноман».

Кроме того, Роман Цепов не только получил небольшую роль в сериале «Бандитский Петербург», но и стал продюсером второй части фильма — редкий и примечательный факт. На съемках среди обычной массовки было много людей из криминальной среды, поскольку далеко не все желали публично появляться на телевидении, что вполне объяснимо.

Фото: Кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Камилла Булгакова
