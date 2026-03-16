Хуже чем Миранда: этого персонажа «Дьявол носит Prada» точно не будет в сиквеле — в Сети его считают «королем ред-флагов»

Долгое время главной злодейкой «Дьявол носит Prada» считалась Миранда Пристли — неприступная и жёсткая начальница, перед которой трепетал весь офис. Но спустя годы зрители пересмотрели свои взгляды и нашли настоящего антигероя. Им оказался не кто-нибудь, а бойфренд Энди — Нейт Купер.

Поклонники фильма пришли к выводу, что именно Нейт в исполнении Эдриана Гренье вёл себя токсичнее всех. Он обесценивал карьерные успехи Энди, не воспринимал всерьёз её работу и в конечном счёте бросил девушку именно тогда, когда у неё всё начало складываться.

В соцсетях этот персонаж давно получил звание «короля красных флагов», а ролики с разбором его поведения набирают миллионы просмотров. Возможно, именно из-за такой репутации актёра и не позвали в сиквел.

Эдриан Гренье о роли Нейта

Эдриан Гренье, исполнивший роль Нейта в культовой картине «Дьявол носит Prada», высказался о своем отсутствии в грядущем продолжении. По словам актера, он не получил приглашения участвовать в съемках сиквела, и это его, безусловно, огорчило. Однако он допускает, что причина может крыться в отношении зрителей к его персонажу.

«Я, конечно, расстроен, что меня не позвали. Но я понимаю: вокруг Нейта сложился негативный фон. Возможно, это сыграло роль», — поделился артист в недавнем интервью.

Гренье также признался, что реакция публики стала для него полной неожиданностью. До того, как интернет заполонили критические разборы поведения героя, он и не подозревал, что Нейта можно воспринимать как отрицательного персонажа.

Энди и Нейт

В финале оригинальной картины отношения Энди и Нейта переживают непростой период. После громкой ссоры пара расстается, но ближе к концу фильма они вновь встречаются, чтобы обсудить дальнейшую жизнь.

Героиня Энн Хэтэуэй планирует строить карьеру журналистки в Нью-Йорке, тогда как Нейт видит своё будущее в Чикаго, где намерен добиться успеха в качестве шеф-повара.