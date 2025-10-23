Меню
«Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме

23 октября 2025 17:38
Хватило одного лишь тизера, чтобы «сделать разницу».

Когда Netflix анонсировал лайв-экшен по «Ван-Пис», фанаты сжимали кулаки и готовились к катастрофе уровня «Тетради смерти». Но после премьеры оказалось: сериал не только выжил, но и сумел удивить даже убеждённых поклонников аниме.

А теперь, с выходом первых кадров второго сезона «One Piece. Большой куш», случилось невозможное – Netflix сделал как минимум одну вещь лучше оригинала.

Верность Оде: от лиц до кактусов

Создатель манги Эйитиро Ода всегда отличался вниманием к деталям. В своих заметках он даже указывал, какими национальностями могли бы быть герои, если бы жили в реальном мире.

Netflix учёл это буквально: Усоп остался темнокожим, Зоро – японцем, а Нами – европейкой. Аниме Toei Animation, мягко говоря, не всегда следовало этой логике, осветлив часть героев и сгладив акценты.

Но куда сильнее уважение к первоисточнику проявилось в дизайне локаций. В коротком тизере второго сезона впервые показали город Виски-Пик – и фанаты обомлели.

Постройки в виде гигантских кактусов, которые в аниме выглядели как странные холмы, наконец обрели тот вид, который задумывал Ода. Даже зрители, видевшие только мультсериал, признаются: не догадывались, что это должны быть кактусы.

Netflix против Toei: когда декорации важнее слов

Toei Animation снимает «Ван-Пис» с 1999 года, и за это время студия не раз меняла визуальный стиль, упрощая и удешевляя фоны. Netflix пошёл противоположным путём – каждый объект строят с нуля, без CGI-заглушек.

Бар на воде в первом сезоне выглядел как ресторан мечты где-то между стимпанком и морским курортом, а парк Арлонга – как реально существующее место, куда можно зайти и заказать ром.

Теперь команда готовит ещё более масштабные декорации: помимо Виски-Пика, зрителям покажут Реверс-Маунтин и корабль Смокера с узнаваемыми символами. Всё это – часть оригинальной истории.

«Ван-Пис» всегда был визуальным пиром – ни одна арка не похожа на другую. То ли остров в форме торта, то ли город кактусов, то ли гигантское дерево посреди океана. Лайв-экшен Netflix не повторяет эти миры, а заново оживляет их, напоминая, почему манга Оды стала культовой.

Алексей Плеткин
